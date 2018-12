APRÈS LES INVESTISSEURS, LES TOURISTES L'Algérie ouvre ses bras aux étrangers

Par Walid AÏT SAÏD -

Nos responsables semblent avoir, enfin, compris que les devises pouvaient couler à flots tout simplement en...s'ouvrant au monde extérieur.

Bonne nouvelle pour les touristes étrangers qui veulent venir en Algérie, le calvaire des visas est de l'histoire ancienne. En effet, le site spécialisé sur la question, Visa-Algérie, affirme que depuis quelques semaines les représentations algériennes à l'étranger délivrent des «visa-express»!.

«Pour les touristes étrangers qui passent par les agences de voyages algériennes le visa est accordé dans un délai inférieur à trois jours», précise la même source. «Parfois, le visa est délivré le jour-même», ajoute-t-elle. «Les agences de voyages algériennes, saisissent le ministère des Affaires étrangères avec la liste des personnes concernées et le ministère instruit le poste consulaire ou l'ambassade d'où sont issus les demandeurs de visas pour un traitement rapide», est-il expliqué. Pour venir en Algérie, il faut donc tout simplement passer par une agence de voyages qui vous obtiendra un visa en moins d'une...semaine! Un changement radical pour une problématique dénoncée par les spécialistes du voyage et même les investisseurs. Il faut dire que c'était une véritable torture d'obtenir ce fameux sésame qui donne le droit d'accès au pays. Les autorités consulaires rendaient par là la pareille à leurs amis étrangers. Principe de réciprocité oblige! Mais voilà que l'Algérie se rend, enfin, compte des potentialités touristiques du pays. Après avoir entamé une nouvelle révolution touristique en modernisant ses infrastructures pour les ajouter à ses panoramas à couper le souffle, elle libère les visas! Mieux encore, la multiplication des infrastructures va permettre une réduction significative des coûts. Dans ce sens, le ministre du Tourisme Abdelkader Benmessaoud annonce que les prix devraient baisser jusqu'à moins 30%. Un coup de «boost» afin de concurrencer les pays voisins qui voient l'Algérie, havre de paix et de stabilité, les menacer dans leur gagne-pain. D'ailleurs, la destination Algérie faisait partie en 2018 des 10 meilleures découvertes de l'année, selon plusieurs sites étrangers spécialisés dans le tourisme. Mieux encore, des «vlogeurs» de différents pays ont fait des merveilles de vidéo pour montrer ce paradis touristique, non encore découvert qu'est l'Algérie. Un succès fou s'en est suivi... Ce qui a montré que les devises pouvaient couler à flots tout simplement en...s'ouvrant au monde extérieur. Capital pour un pays dont les finances sont de plus en plus inquiétées par les prix du baril qui jouent au «yoyo». Cette stratégie touristique de l'ouverture aux étrangers vient appuyer celle d'ouverture économique aux mêmes... étrangers.