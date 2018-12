61ÈME ANNIVERSAIRE DE SA DISPARITION Larbaâ Nath Irathen célèbre Abane Ramdane

Par Aomar MOHELLEBI -

Recueillement devant la statue de l'architecte du congrès de la Soummam

Sa touche à la Révolution a été décisive puisque à son instigation, la guerre d'indépendance a revêtu une autre direction lui ayant conféré une dimension politique salvatrice.

Il y a des hommes et des dates inoubliables. Des hommes qui ont fait l'histoire et les dates qui sont inhérentes à leur naissance ou à leur disparition sont une occasion non seulement pour leur rendre hommage, mais aussi et surtout afin de revenir sur leur apport à l'histoire et aux événements décisifs ayant conduit l'Algérie à arracher son indépendance après des sacrifices incommensurables consentis par les martyrs et les moudjahidine. Abane Ramdane fait incontestablement partie de ces grands héros de la guerre de libération. La touche de Abane Ramdane à la Révolution nationale a été décisive, puisque à son instigation, la guerre d'indépendance a revêtu une autre direction lui ayant conféré une dimension politique salvatrice, grâce, notamment à la tenue du congrès de la Soummam ayant permis au FLN-ALN de s'organiser en véritable ossature du futur Etat algérien libéré du joug colonial. Le fils prodige du village Azzouza, donc de toute l'Algérie, avait compris de manière précoce la nécessité absolue de doter la Révolution d'un prolongement politique, sans lequel, l'indépendance serait impossible à conquérir. Les premiers jalons de cette structuration décisive du FLN-ALN a donc été rendue possible grâce à la réunion des maquisards de tous les coins d'Algérie car, comme l'ont précisé maintefois des historiens avisés, sans cette structuration et sans union, les efforts du combat dans les maquis auraient pu s'avérer vains. Le congrès de la Soummam, dont Abane Ramdane a été pour beaucoup, s'est avéré donc une étape charnière de cette lutte pour la dignité du peuple algérien injustement colonisé par la France depuis 1830. Comme chaque année, la wilaya de Tizi Ouzou, dont est originaire Abane Ramdane, rendra un vibrant hommage à ce pilier de la révolution d'indépendance nationale. Un riche programme commémoratif a été rendu public hier, par les responsables de la wilaya de Tizi Ouzou à cette occasion pour évoquer l'un des artisans de l'indépendance de notre pays. Ainsi, les activités commémoratives du 61ème anniversaire de la disparition de Abane Ramdane, débuteront avec un regroupement prévu au siège de la wilaya dès 8 h 30. La première étape de cette commémoration sera un dépôt de gerbe de fleurs au pied de la statue de Abane Ramdane sise à Oued Aissi, a-t-on appris. Après quoi, la délégation présidée par le wali Abdelhakim Chater, et composée des autorités locales civiles et militaires, ainsi que d'anciens maquisards, des veuves et des enfants de chouhada et des moudjahidine outre des élus, prendra la route vers le village natal de Abane Ramdane, Azzouza dans la daïra de Larbaâ Nath Irathen. Il y sera procédé à la levée des couleurs devant la stèle du héros ainsi qu'une visite vers son domicile devenu musée depuis plusieurs années. En marge de cette commémoration, il sera question aussi de profiter de cette date historique afin de procéder à la mise en service du gaz de ville au profit de 750 familles du village de Abane Ramdane, Azzouza. L'école primaire du même village sera aussi raccordée au réseau de gaz naturel. Puis, direction et le chef-lieu de la commune de Larbaâ Nath Irathen où un recueillement est prévu devant la statue de l'architecte du congrès de la Soummam. Le même programme prévoit en outre le raccordement au gaz de ville des villages Ait Atteli et Ighil N tazart. Par ailleurs, l'association de wilaya «Abane Ramdane» pour la mémoire et l'histoire, en collaboration avec la mairie de Ait Oumalou, ainsi que le comité de village de Tadart Oufella organise, également aujourd'hui, une journée commémorative du 61ème anniversaire de la disparition de Abane Ramdane. Plusieurs activités sont prévues à la Maison de jeunes Ait Oumalou à cette occasion dont la projection d'un film-documentaire sur Abane Ramdane ainsi qu'un gala artistique avec Rabah Ouferhat et Belaid Tagrawla.