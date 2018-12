IL PRÉSIDE LE CONSEIL DES MINISTRES ET SIGNE : LA LOI DE FINANCES 2019 BOUTEFLIKA AUX ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE "Dénoncez la corruption"

Le président de la République

Le chef de l'Etat invite le citoyen à participer à la lutte contre la corruption afin de permettre à la justice d'intervenir efficacement pour appliquer la loi dans toute sa rigueur.

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a présidé, jeudi dernier, le Conseil des ministres durant lequel il a signé la loi de finances pour l'exercice 2019 et a examiné et adopté plusieurs autres lois dont principalement celle liée à la lutte contre la corruption où il a été annoncé la création d'un pôle pénal financier à compétence nationale. Cela ne pouvait constituer meilleure occasion pour le chef de l'Etat pour réitérer ses appels au peuple à constituer un front commun contre ce fléau afin de préserver la stabilité du pays. Lors de son intervention à l'issue de l'adoption de ce projet, le président a exprimé sa satisfaction du renforcement de la législation de prévention et de lutte contre la corruption, notant avec plaisir que la revue consacrée par les instances compétentes des Nations unies à la politique algérienne de lutte contre la corruption a débouché sur le constat que l'Algérie se situe parmi les Etats les plus engagés dans ce domaine. Il a ensuite réitéré son appel à participer à la lutte contre la corruption en invitant «tous les acteurs de la société à concourir à la politique de prévention de la corruption en rapportant ces faits lorsqu'ils sont établis, de sorte à permettre à la justice d'intervenir avec les moyens efficaces mis à sa disposition pour appliquer la loi qui réprime sévèrement ce fléau». Cet appel, faut-il le souligner, n'est pas le premier du chef de l'Etat qui avait lancé, il y a quelques mois, un appel à la constitution d'un front populaire solide pour faire face aux défis de l'heure, que sont le terrorisme transnational, la corruption, le trafic de drogue et l'instrumentalisation de la religion. Dans un message à l'occasion de la commémoration de la Journée nationale du moudjahid, le chef de l'Etat avait exhorté «les enfants de notre chère patrie à suivre les pas de nos glorieux moudjahidine et valeureux chouhada» en les invitant au renforcement de «l'édifice d'un front populaire solide afin de garantir la stabilité de l'Algérie face à toutes les manoeuvres internes et menaces externes». A l'occasion de la rencontre gouvernement - walis qui s'est tenue fin novembre dernier, le premier magistrat avait haussé le ton pour avertir tous ceux qui cherchent à porter atteinte à la stabilité des institutions de l'Etat. «Prédateurs», «cellules dormantes», «aventuristes» ou encore «espèce perfide», ce sont là les attributs donnés par le président de la République à ceux qui «n'hésiteront pas à faire basculer le pays dans l'inconnu». Il avait ensuite révélé son constat «la propagation, dans la société, de fléaux (...) à l'image de la corruption, le clientélisme et la bureaucratie». Ces pratiques et ses maux qui rongent la société «sont les plus grands défis auxquels notre pays fait face à l'heure actuelle» a encore dit le président non sans assurer les représentants locaux de l'Etat de son total soutien «des pratiques face auxquelles il faut rester intransigeant et que chacun de vous doit combattre de toutes ses forces et par tous les moyens de dissuasion, et soyez assurés de tout mon soutien». Le chef de l'Etat semble s'être fixé un nouveau défi et pas des moindres, celui de nettoyer le pays de la «vermine» des prédateurs. Pour réussir ce challenge, il en appelle au soutien du peuple dans lequel il affiche une totale confiance «l'Algérie est capable, grâce à ses enfants, à ses ressources et à sa détermination, de vaincre (...)». A noter enfin que le président Abdelaziz Bouteflika a saisi la réunion du Conseil des ministres pour adresser au peuple algérien ses meilleurs voeux de santé, de bonheur, de progrès et de sérénité pour l'année 2019.