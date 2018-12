RÉORGANISATION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE 14 nouvelles wilayas déléguées créées

Par Madjid BERKANE -

Le décret portant création de ces circonscriptions a été signé par le président de la République.

Le chantier de la réorganisation administrative du territoire, cher au président de la République, continue à se concrétiser. Pas moins de 14 nouvelles circonscriptions administratives viennent d'être créées dans les grandes wilayas du pays, à savoir Alger, Oran, Constantine Annaba et Blida, a fait savoir avant-hier une source sûre du ministère de l'Intérieur. «La création de ces nouvelles circonscriptions administratives a été décidée par le président de la République via un décret n° 18-337 signé le 25 décembre en cours», ajoute la même source, notant que le décret en question sera publié dans le prochain numéro du Journal officiel. «Dans le cadre de la politique judicieuse du président de la République, Abdelaziz Bouteflika en matière d'aménagement du territoire et de réalisation d'un développement équilibré et global, et convaincu que l'avenir de notre pays repose sur une vision stratégique prospective globale pour un aménagement du territoire qui réponde aux aspirations des citoyens à un véritable développement de leurs villes et wilayas, le décret présidentiel n°18-337 du 25 décembre 2018, portant création de circonscriptions administratives dans les grandes villes et certaines nouvelles villes a été signé», souligne la source du ministère de l'Intérieur, précisant que l'entrée en vigueur de ce décret sera une fois publiée au Journal officiel. Les nouvelles circonscriptions administratives concernées par ce nouveau découpage sont les grandes agglomérations ayant connu, récemment, un développement urbanistique considérable, à savoir Bouinan (Blida), Sidi Abdellah (Alger), Draâ Errich (Annaba) et Ali Mendjeli (Constantine). Les autres localités à l'instar d'El Khroub, Zighoud Youcef, Hamma Bouziane, Constantine ville (Constantine), Aïn El Turk, Arzew, Bir El Djir, Es-Senia, Oued Tlélat et Oran ville (Oran) ont été promues au rang des circonscriptions administratives, en raison d'une part de leur place historique et d'autre part dans le but de booster leur développement et de surmonter les problèmes soulevés dans l'encadrement et la gestion des grandes agglomérations», a indiqué la même source. L'organisation de ces sites devant prendre en charge les préoccupations de la population de façon plus efficiente sera installée en amenant les villes en question vers la modernité et le véritable développement durable», selon la même source. Par ailleurs et dans la même optique, la source du ministère de l'Intérieur a indiqué que le chef de l'Etat a pris une autre décision, à savoir de classer les deux communes de Debdeb et de Bordj Omar (Illizi) en tant que daïras. «La promotion de ces deux communes au rang de daïras a été dictée par le rôle stratégique de ces deux agglomérations dans le développement de cette région frontalière importante», note le ministère de l'Intérieur. Il est à rappeler que la mesure de la création de nouvelles circonscriptions administratives censées devenir des wilayas à part entière dans l'avenir, s'inscrit dans la complémentarité de la stratégie homogène décidée par le président de la République en Conseil des ministres restreint en 2015. Le Conseil des ministres avait décidé à cette époque-là la création de 10 wilayas déléguées dans le Sud. Le président de la République avait donné, faut-il le rappeler, des instructions fermes pour renforcer le développement de ces circonscriptions et consolider leurs prérogatives. A rappeler que le souhait du chef de l'Etat est de créer de nouvelles wilayas déléguées dans les wilayas des Hauts Plateaux et du Nord M.B.