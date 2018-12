ACHÈVEMENT DE LA 24E OPÉRATION DE LOGEMENT À ALGER Près de 100.000 familles relogées

Par Massiva ZEHRAOUI -

Plusieurs familles vivaient dans des bidonvilles

Le wali, Abdelkader Zoukh, a indiqué que 4000 familles bénéficieront de logements lors de la 3ème phase de la 24ème opération dont 3000 unités de logements publics locatifs (LPL) et 1000 unités de logements sociaux participatifs (LSP) à partir de jeudi jusqu'au 30 décembre.

La troisième phase de la 24e opération de relogement a permis à pas moins de 100.000 familles algéroises de disposer d'un foyer convenable. Et ce, depuis son entame, à la mi-juin 2014. C'est depuis Douéra que le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh a fait part de ce chiffre, à l'issue du couronnement de cette opération. «Près de 100.423 familles occupant des bidonvilles, des anciennes bâtisses des immeubles menaçant ruine et des caves, ont bénéficié de logements décents depuis le lancement de cette opération, jusqu'à cette troisième et dernière phase», a-t-il déclaré à l'APS. Il a en outre souligné que «420.000 unités de différentes formules sont en cours de réalisation à Alger».

Abdelkader Zoukh a encore ajouté que «4000 familles bénéficieront de logements lors de la 3ème phase de la 24ème opération dont 3000 unités des Logements publics locatif (LPL) et 1000 unités de logements sociaux participatifs (LSP) à partir de jeudi jusqu'au 30 décembre».

Il a détaillé que cette même opération «concernera les bénéficiaires de logements publics locatifs (LPL) dans le cadre des listes affichées par les communes de Douéra et Shaoula qui seront relogées à la cité 1 602 Logements (Douéra) et la cité 1 200 Logements à Houche Mihoub -1- (nouvelle cité) à Baraki».

Autre point, il a fait savoir qu'approximativement «550 hectares de surfaces ont été récupérés, lors de cette dernière phase de l'opération». Dans ce sens, il a assuré que «ces terrains seront destinés à la réalisation d'un certain nombre de projets dans différents secteurs d'activités.

En ce qui concerne la 25e opération de relogement, elle débutera dès le mois prochain.

Là encore, elle profitera à quelque 600 familles qui vivent dans des endroits étroits et exigus à travers la capitale. A ce titre, Abdelkader Zoukh a précisé que «1090 recours ont été acceptés sur les 18.000 recours introduits», dans le cadre de la prochaine opération.

Par ailleurs, le wali d'Alger a fait état de «1200 dossiers transmis à la justice», suite au délit de falsification de dossiers dans le but d'obtenir un logement. Il a poursuivi en avançant que «100 unités ont été récupérées en vertu de jugements des bénéficiaires, ayant obtenu ces logements indûment».

Notons que lors de cette phase, «16 familles seront relogées dans le cadre de la prise en charge des recours, ayant l'avis favorable de la commission des recours de la wilaya, notamment au niveau des sites démolis lors des précédentes opérations de relogement à travers les circonscriptions de Bouzareah,Chéraga, Baraki, Dar El Beïda et Draria». Sans oublier «les 114 familles relogées dans le cadre du programme d'urgence de la 24ème opération de relogement issue des communes de Oued Koriche, Hammamat, Bologhine, Douéra et Ouled Fayet», précisent les services concernés.

Pour rappel, Abdelkader Zoukh avait dernièrement annoncé que la troisième phase de la 24e opération de relogement allait être lancée. Dans ce contexte-là, il avait réitéré la détermination des autorités publiques d'en finir une bonne fois pour toutes avec l'habitat précaire et tout ce qui s'y réfère dans les différentes communes d'Alger.

Il faut tout de même souligner qu'en dépit de la multiplication des opérations de relogement, plusieurs familles vivent encore dans des bidonvilles, des chalets et autres construction de fortune.