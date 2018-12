PUBLIÉE, PUIS RETIRÉE DU SITE OFFICIEL DU FLN Une "fausse" lettre sème le trouble

Par Mohamed BOUFATAH -

Une lettre publiée, puis retirée sur le site officiel du parti, a semé le trouble et de vives tensions au sein du FLN. Dans un message publié sur le nouveau site officiel du FLN, le coordinateur de son instance dirigeante, Mouad Bouchareb a fait part du souhait du parti de faire de la présidentielle prochaine une fête démocratique qui verra la consécration du Président sortant, Abdelaziz Bouteflika. Près de 24 heures après sa diffusion en ligne, cette lettre attribuée à Mouad Bouchareb a été retirée du site Internet officiel du FLN. Ce message n'a pas manqué de susciter de nombreuses interrogations au sein du parti majoritaire au Parlement et la classe politique en ce contexte pré-électoral: Première question pourquoi la lettre n'a été retirée du site officiel du FLN que vendredi matin? La seconde question et c'est la plus importante: pourquoi Bouchareb n'est-il pas passé par le canal officiel, c'est-à-dire lagence APS pour apporter son démenti et couper court avec ces spéculations nocives? Y a -t-il une volonté de perpétrer la confusion?

Cela intervient alors que les membres de l'instance dirigeante, mènent une campagne à travers les wilayas en prévision des sénatoriales. La direction du parti a fait appel aux services de sécurité pour débusquer les auteurs de cette fausse lettre mise en ligne sur le site officiel du parti. Selon Boulagroune, ils ont entamé leurs investigations pour tenter de savoir qui est à l'origine de cette publication jugée «malintentionnée». Les gestionnaires des pages du parti sur Facebook devraient être également entendus dans les prochains jours. Certains cadres du FLN suspectent «les partisans de la direction précédente». D'autres mettent cette «discordances sur le compte des discordances qui seraient apparues ces dernières temps entre les différents groupes du parti». Dans sa déclaration exclusive au site électronique «Algérie maintenant», Mouad Bouchareb a précisé qu'«aucune lettre exprimant la position du FLN par rapport à la présidentielle de 2019 n'a été publiée sur le site officiel du FLN». Ce message est «fabriqué de toutes pièces», a -t-il souligné. Notre position est clair: «Le FLN se conformera et appliquera la décision qui sera prise par le président de la République au sujet de la prochaine élection présidentielle», a -t-il ajouté en substance. Cette sortie de Boucahreb intervient trois jours après la déclaration faite par le patron de la Centrale syndicale (Ugta)à Oran, laquelle suscite beaucoup d'interrogations. Lundi dernier, Abdelmadjid Sidi Saïd, a appelé les travailleurs à voter massivement en faveur de Bouteflika à la présidentielle de 2019. «Nous avons un rôle important à jouer en 2019 (...) le candidat des travailleurs au niveau national doit passer, c'est de notre devoir que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, passe», a-t-il annoncé.