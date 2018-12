SÉNATORIALES DU 29 DÉCEMBRE Dernière ligne droite

L'instance dirigeante du FLN, grand favori de cette élection, semble être installée pour gérer uniquement «les affaires courantes du parti dont les sénatoriales», en attendant de tenir le congrès extraordinaire. Ce rendez-vous pour restructurer le parti, dont toutes les instances ont été dissoutes, se tiendra «bientôt», a-t-on appris auprès d'un responsable de cette formation politique. Il s'agit notamment d' élire un nouveau comité central qui élira à son tour le nouveau secrétaire général. «Le congrès se tiendra prochainement, une fois les conditions réunies», ne cessent d'annoncer les membres de l'instance dirigeante du FLN. Mais, jusqu'au moins début janvier prochain, la question des sénatoriales «polarisera» toute l'attention de l'équipe dirigeante du vieux parti. Après la fermeture du ballet des rencontres de consultations au siège du parti, l' action de la majorité des membres du directoire s'est concentrée uniquement sur «la campagne en prévision des sénatoriales», une échéance électorale reléguée au second plan par la question relative à la présidentielle d'avril 2019. A ce propos, il faut noter que les résultats des primaires au niveau de certaines wilayas ont été revus par le nouveau patron du parti. Plusieurs candidats à la qualité de membre du Conseil de la nation, «ont été recalés», apprend-on. A Béchar le président du club de football JS Saoura, Mohamed Zerouati a été remplacé par son dauphin aux primaires. A Sétif, wilaya natale de Mouad Bouchareb, le vainqueur, en l'occurrence le moufhafedh d'El Eulma, Nacer Batèche, a été remplacé par un autre P/APC qui ne figurait pas sur la liste des candidats aux primaires. Celui qui a été choisi par les élus locaux à Oran, en l'occurrence Benaïssa Sera Cheraka, a été remplacé par le second aux primaires, Mohamed Boubeker. D'après un membre de cette instance, la direction du parti a rejeté des candidatures ayant franchi le stade des primaires car «ne remplissant pas les conditions requises».Certains candidats ont été récusés pour avoir monnayé leur candidature. Ainsi les candidats élus par leur pairs, lors des primaires à Oran, Sétif, Souk Ahras et Chlef, ont été remplacés par d'autres. Dans cette dernière wilaya, le vainqueur aux primaires a été éconduit pour des motifs judiciaires. Il est à noter que la concurrence entre les deux alliés (FLN-RND) dominera ces élections. A titre de rappel, pratiquement tous les partis ont organisé des primaires pour départager les prétendants. Cette opération électorale à laquelle seuls les élus locaux seront appelés à voter, verra la remise en jeu de 48 sièges au sein de cette institution comptant 144 sénateurs, en plus de 24 autres qui seront ultérieurement désignés par le président de la République. L'élection sera supervisée et contrôlée pour la première fois par des magistrats désignés par le ministère de la Justice. Enfin, le FLN est le seul parti qui présentera des candidats dans les 48 wilayas, suivi par le RND dans 48 wilayas couvertes, tandis que les autres partis ont réussi à couvrir entre 17 et une wilaya. Le nombre de candidats indépendants dont les dossiers ont été acceptés a atteint 41. Au total, 206 dossiers de candidature ont été validés, sur un total de 232 dossiers déposés au niveau national. Actuellement, trois partis seulement(FLN, RND et le FFS) sont représentés au Sénat.