BOUIRA El Islah appelle à un nouveau mandat pour Bouteflika

Par Aomar MOHELLEBI -

«Nous sommes les premiers à avoir demandé un autre mandat à Son Excellence le président Bouteflika par souci de continuité sur les plans sociaux, politique et sécuritaire.»

Bouira a vécu deux évènements hier. Il s'agit de l'élection du nouveau sénateur, mais aussi du déplacement du coordinateur national du mouvement «el Islah el watani», Filali Ghouini. Ce déplacement s'inscrit pour l'orateur hôte de la salle de réunion de l'Odej, M'Hamed Issiakhem, dans la politique du parti de se rapprocher de ses militants.

Précisons que cette formation politique ne dispose d'aucun élu dans les diverses assemblées de la wilaya de Bouira. Après avoir rappelé l'importance du choix du prochain sénateur de Bouira, le conférencier tentera de diagnostiquer la situation du pays sans omettre de proposer la solution qui, selon lui, passe par un nouveau mandat à l'actuel président. «Nous sommes les premiers à avoir demandé un autre mandat à Son Excellence le président Bouteflika par souci de continuité sur les plans sociaux, politique et sécuritaire». Pour l'anecdote, le même orateur disait sur un plateau TV, Echourouk pour ne pas le citer, que «le report de la présidentielle était une violation de la Constitution».

Malgré cette contradiction, l'hôte de Bouira tentera de sérier les dangers qui guettent l'Algérie, le secrétaire national du mouvement précisera dans son intervention un soutien indéfectible au président.

«L'unique solution à ces risques passe par un soutien qui sera un moyen pour terminer le chantier de la Concorde civile, les réformes politiques et la stabilité sociale» dira le conférencier à une assistance composée d'une trentaine de personnes.

Le second grand thème abordé aura été le phénomène de la harga.

«Nos citoyens qui s'aventurent sur les eaux fuient le chômage, la bureaucratie et l'horizon bouché.

Personne ne peut douter de leur nationalisme ni un quelconque reniement de leur histoire nationale».

L'intervenant insistera sur la gravité du phénomène qui, désormais, concerne toutes les couches de la société.