TIZI OUZOU L'huile d'olive "Achvayli n'Ath Ghovri" est née

Par Aomar MOHELLEBI -

l'huile d'olive possède une marque et bientôt un label

L'huile d'olive produite dans neuf communes de la daïra d'Azazga et ses environs portera la dénomination ou la marque de «Achvayli n'Ath Ghovri», en référence au Arch n'Ath Ghovri.

C'est la première fois dans l'histoire économique de la région de Kabylie que l'huile d'olive possède une marque et bientôt un label. Il s'agit de l'huile d'olive produite dans neuf communes de la daïra d'Azazga et ses environs. Désormais, l'huile d'olive produite dans toute cette région portera la dénomination ou la marque de l'huile d'olive «Achvayli n'Ath Ghovri», en référence au Arch n'Ath Ghovri (Azazga). Le dossier inhérent à la labellisation de cette huile a été enfin déposé officiellement au niveau du Comité national de labellisation (CNL). Il s'agira, selon les responsables locaux des services agricoles, de l'octroi, après étude minutieuse du dossier fourni, d'un label d'Indice géographique reconnu à l'échelle internationale. Tous les éléments liés à la nature du produit à labelliser sont compris dans le cahier des charges ayant accompagné cette demande dont bien entendu l'espace géographique concerné, les conditions de récolte et de trituration des olives dans cette région... Il y a lieu de rappeler qu'un travail de longue haleine a été mené depuis plusieurs années par toutes les parties concernées, surtout par les oléiculteurs de la région d'Azazga et les responsables de la direction de wilaya des services agricoles. Des efforts qui ont connu une accélération particulière et notable tout au long de cette année 2018. Les conditions pour pouvoir prétendre à la labellisation sont nombreuses et strictes, faut-il le rappeler. En effet, l'objectif à travers cette opération consiste à parvenir à la production d'une huile de très haute qualité, vierge, voire extra-vierge. C'est ce qui explique d'ailleurs la longueur de la procédure. Surtout quand on sait que l'un des buts principaux, voire principal, c'est celui d'aboutir à l'exportation de l'huile d'olive d'Ath Ghovri vers l'étranger ainsi qu'une commercialisation, dans les normes et professionnelles, à l'échelle nationale. Au total neuf communes de la daïra d'Azazga et ses environs sont concernées par cette opération qui donnera un véritable coup de fouet à la production de l'huile d'olive, mais surtout à sa commercialisation. Il s'agit des communes de Zekri, Bouzeguene, Iloula Oumalou, Azazga, Ath Zikki, Idjeur, Akerrou, Ifigha ainsi que Yakouren. Globalement, la superficie concernée est de 3 294 hectares d'oliveraies. Ces régions enregistrent, chaque année, une moyenne de production d'huile d'olive remarquable de pas moins de 1,5 million de litres. Dans cette région aussi, 41 huileries sont en activité dont 23 sont des huileries traditionnelles, huit semi-automatiques et 10 unités modernes. Notons que le processus en question permettra de mettre un terme, de manière progressive, à l'anarchie qui régnait dans le secteur de la commercialisation de l'huile d'olive qui se faisait jusque-là presque de bouche-à-oreille. Jusqu'à aujourd'hui, les oléiculteurs ne savent pas comment procéder pour commercialiser l'huile d'olive produite après de longs mois de labeur, souvent mené en famille dans les champs dans des conditions très difficiles. Une fois la labellisation de l'huile d'olive de l'Arch n'Ath Ghovri devenue effective, la deuxième étape sera la labellisation de l'huile d'olive de la région de Maâtkas dans la même wilaya rappelle-t-on.

La localité de Maâtkas a été choisie pour la qualité supérieure de son huile d'olive, mais aussi pour les quantités énormes qui y sont produites chaque année. Suite à la récolte de l'année en cours, il a été produit pas moins de 2 millions de litres d'huile d'olive à Maâtkas. Ce qui classe cette région première, non seulement à l'échelle de la wilaya de Tizi Ouzou, mais au niveau national. A Maâtkas aussi, les oléiculteurs ont commencé à s'organiser en coopérative depuis que la DSA (direction des services agricoles) a annoncé officiellement les noms des deux régions concernées, en priorité, par la labellisation.