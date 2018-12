TIZI OUZOU Suspense jusqu'à l'ultime seconde

Par Aomar MOHELLEBI -

Le wali de Tizi Ouzou Abdelhakim Chater et sa délégation ont inspecté les trois bureaux de vote pour s'assurer de visu que le scrutin se déroulait dans de bonnes conditions.

Les élections sénatoriales se sont déroulées dans de très bonnes conditions, hier, samedi au siège de la wilaya. Cinq candidats étaient en lice et les 1094 votants ont commencé à se présenter dès la matinée à l'un des trois bureaux de vote aménagés à cet effet.

Le Taux de participation en fin d'après-midi était de plus de 87% avec 958 votants.

Le wali de Tizi Ouzou Abdelhakim Chater et sa délégation ont inspecté les trois bureaux de vote pour s'assurer de visu que le scrutin se déroulait dans de bonnes conditions. Ce qui était le cas. Au total cinq candidats participent à cette course. Il s'agit de Ouahab Aït Menguellet, candidat indépendant, Malek Hessas, candidat du RCD, Rabah Menaoum, candidat du FFS, Bouadi Mustapha, candidat indépendant et enfin Hamou Khoum, du FLN. En dehors des deux candidats favoris à ce vote, à savoir Aït Menguellet et le représentant du FFS, la participation des trois autres candidats relève plutôt de la symbolique.

D'ailleurs, hier, en fin d'après-midi, les commentaires des présents au siège de la wilaya allaient bon train quant à la suprématie numérique des grands électeurs qui devaient donner leurs voix soit au candidat du FFS, soit à Ouahab Aït Menguellet. Ce dernier, pour rappel, a le soutien des élus indépendants, ceux du RND, ceux du PT ainsi que ceux du MPA et de TAJ. Ce qui devait être couronné par une possible victoire si le candidat du FFS ne raflait pas le maximum de voix des élus de son parti, mais aussi ceux d'autres listes.

Le poste de sénateur de la wilaya de Tizi Ouzou qui devrait être remplacé à partir de ces élections sénatoriales du 29 décembre 2019 est celui qui était occupé jusque-là par le sénateur sortant Moussa Tamatardaza, élu après avoir renoncé à son mandat de président d'APW suite aux avant-dernières élections municipales. Le deuxième poste de sénateur qui échoit à la wilaya de Tizi Ouzou est actuellement occupé par l'ancien président de l'APW, Hocine Haroun. Comme on peut le constater, jusque-là, le FFS est indétrônable dans la wilaya de Tizi Ouzou quand il s'agit des élections sénatoriales. Mais cette fois-ci avec l'entrée en lice de Ouahab Aït Menguellet, transfuge du RCD, maire de Tizi Ouzou, très populaire, rien n'est désormais moins sûr que le FFS remporterait les sénatoriales du 29 décembre 2019.

Le suspense était d'ailleurs resté de mise jusqu'à la dernière minute du vote. Aucune conjecture ne pouvait se faire avant le point final de l'opération de dépouillement. Il y a lieu de noter enfin que les élections sénatoriales d'hier se sont déroulées dans l'indifférence totale de la population de la wilaya de Tizi Ouzou.