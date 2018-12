CONSTANTINE Il le poignarde et l'accuse de vol

Par Hasna YACOUB -

Un quadragénaire, gardien de parking au quartier Ali Mendjeli à Constantine, a asséné plusieurs coups de poignard à un jeune qui se trouve actuellement en réanimation dans un des hôpitaux de la ville de l'Est. Interpellé, l'agresseur va accuser la victime de lui avoir proposé de voler des véhicules dont il a la garde et se partager le butin.

Une histoire qui sera finalement démentie par les investigations des services de sécurité. Ces derniers vont apprendre que la victime devait une somme d'argent à l'agresseur et qu'une dispute avait déjà éclaté entre les deux hommes à ce sujet.

Voulant corriger donc celui qui lui a subtilisé son argent, le parkingueur n'a pas hésité à lui barrer la route, une nuit où il n'y avait pas de témoins, et à le poignarder de sang-froid.