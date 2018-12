CONSTANTINE Rude compétition entre le FLN et le RND

Par Ikram GHIOUA -

On joue des coudes dans la ville des Ponts suspendus, entre le FLN, le RND et le MSP.

Pour les sénatoriales du 29 décembre 2018, tout s'est très bien passé, aussi bien pour le RND, le FLN que pour le MSP. Les trois formations politiques qui ont un candidat. La désignation du vainqueur ne sera pas connue avant aujourd'hui. Celui du FLN est désigné comme le prochain sénateur, néanmoins il a un concurrent de taille, celui du RND. Donc tout n'est pas encore gagné.

L'élection du grand gagnant a eu lieu ce samedi en fin de journée au niveau de la wilaya de Constantine. Le HMS qui n'est pas privilégié tentera sa chance en dépit de tout. Un militant du FLN confie que pour l'instant tout se passe bien, les élections de ce 29 décembre vont désigner le gagnant, n'ayant aucun doute que le futur sénateur sera du FLN. Une lecture que les militants du RND ne partagent pas puisque leur candidat a toutes les chances de passer. Ce denier a été élu le 17 novembre dernier en présence de Seddik Chihab.

Le vote s'était déroulé dans de très bonnes conditions. Au même titre que le FLN. Néanmoins, ce parti s'est retrouvé avec deux candidats au mois de novembre dernier. Ainsi, pour l'unique siège de Constantine on s'active. Ils sont donc trois candidats concernés qui représentent les trois formations majoritaires dans les assemblées élues. Il s'agit de l'ex-député et membre du bureau politique du FLN Ahmed-Fouad Kharchi, Abdelghani Messaï qui représente le parti MSP et Abderrezak Filali, P/APC de la commune de Hamma-Bouziane sous la bannière du RND.

La candidature de Kharchi a néanmoins été imposée par l'ex-patron du FLN ce qui pousse plusieurs militants du FLN à avouer voter contre lui, du fait qu'il a des antécédents judiciaires. C'est le jeu de coulisse actuellement et on n'en saura pas plus pour le moment. Une réunion a été tenue hier avant les élections et plusieurs autres bien avant dans le but de sensibiliser les autres formations politiques.

A noter, que le corps électoral pour la wilaya de Constantine est de 291 élus inscrits où le FLN compte 124 élus locaux, dont 105 à travers les 12 APC et 19 au niveau de l'APW.

Le RND compte 75 élus locaux (moins deux exclus des rangs du parti par mesure disciplinaire) et il y a 13 élus locaux pour le parti MSP.