DEUXIÈME CHAMBRE DU PARLEMENT: MODE D'EMPLOI Le rôle du Sénat sous la loupe

Par Ilhem TERKI -

Il contrôle le gouvernement, approuve et vote les lois de la République.

Contrôler les actions du gouvernement, participer au travail législatif, représenter les collectivités territoriales, ce sont les trois principaux rôles du Sénat. La mission du Conseil de la nation, n'est pas, aussi simple que cela puisse paraître.Rien ne doit échapper à la loupe, essentiellement le contrôle budgétaire. Le rôle que jouent les sénateurs dans le contrôle des lois est primordial.

Ce travail, s'exerce par des débats, questionnements et investigations menés par les sénateurs. Ces derniers doivent avoir une vision, des compétences multiples, être expérimentés plus polyvalents, capables de s'acquitter des missions complexes pour mener à bien leurs fonctions parlementaires. «Le Conseil de la nation a été créé lors de la révision de la Constitution en 1996. Il est composé de 144 membres, dont 96 élus au scrutin indirect et secret (deux tiers) et 48 désignés par le président de la République dans le cadre du tiers présidentiel», avait indiqué, récemment, à Alger, le professeur Walid Laggoun, professeur agrégé en droit public. Ce dernier, a expliqué les principaux axes du fonctionnement de cette institution. «Le Conseil de la nation, constitue, avec l'Assemblée populaire nationale, le Parlement, qui vote les lois de la République.» Il n'est un secret pour personne, que cette sensible institution est le «législateur». Son rôle ne se limite pas a approuver les lois, mais plus que ça, à veiller à la concrète application des textes de lois, le contrôle des entreprises publiques, notamment le contrôle budgétaire.

Explication détaillée à l'appui, le Conseil de la nation, constitue la chambre haute du parlement algérien selon un système bicamérisme. «Il détient le pouvoir législatif avec l'Assemblée nationale. Un organe de modération, reposant sur un mode de désignation mixte (nomination présidentielle et scrutin indirect)», fait savoir une magistrat.

Dans ce même contexte, il est important de souligner, que cette sensible haute institution, dispose d'un pouvoir de blocage absolu et souverain de la procédure législative. Les femmes, qui ont interpellé, en 2015, le président du Sénat pour dénoncer le blocage du projet de loi sur les violences, en est le meilleur exemple.

A l'époque, le Sénat avait l'absolu pouvoir de bloquer l'adoption d'un cadre législatif et réglementaire de lutte contre les violences. Par ailleurs, la même source, indique, dans ce sens, que le nombre de membres du Conseil de la nation est au maximum égal à la moitié des membres de l'assemblée populaire nationale. Ils se complètent. «L'élection se fait au scrutin majoritaire à deux tours par et parmi un collège électoral composé d'élus des Assemblées populaires de wilayas et des Assemblées populaires communales (env. 15.000 membres).»

S'agissant de la durée des mandats, elle est de six ans, renouvelable par moitié tous les trois ans. «Le membre du Conseil engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat, à la majorité de ses membres, s'il commet un acte indigne de sa mission.»

En plus de la mission de contrôle classique confiée aux sénateurs, s'ajoute un effort d'évaluation sur leurs propres lois adoptées.

Pour rappel, l'opération de renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la nation a été entamée hier, à travers l'élection par les élus au niveau des assemblées locales (APC et APW) de leurs représentants au sein de la chambre haute du Parlement.