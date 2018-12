CAMPAGNE CONTRE LE TERRORISME ROUTIER "Promets-moi d'être prudent!"

Par Walid AÏT SAÏD -

Services de sécurité, pompiers, journalistes et personnalités se sont rassemblés pour dire stop aux accidents de la route...

Les fêtes de fin d'année arrivent et les accidents de la circulation avec... C'est dans ce sens qu'un groupe de jeunes a décidé de prendre le taureau par les cornes en organisant une course de karting pour journalistes. C'est la seconde édition de cette ingénieuse idée qui avait fait ses preuves, il y a une année à la veille du Ramadhan. Ce qui lui a valu cette fois-ci le haut patronage du ministère de la Jeunesse et des Sports, mais surtout la participation de tous les services de sécurité, à leur tête les hommes de Mustapha El Habiri, c'est-à-dire la police nationale, mais aussi les gendarmes et surtouts la Protection civile. Ils y ont animé des ateliers de sensibilisation avec les bambins présents. Ces derniers ont ajouté du charme à cette journée des plus festives mais qui ne devait en rien faire oublier l'objectif principal qu'est la sensibilisation routière. Tout ce beau monde s'est donc réuni au niveau du circuit Megakart de Chéraga. «Les jeunes de moins de 35 sont responsables de 35% des accidents de la route. Ceux qui disposent de permis de conduire de moins de cinq ans», a mis en avant Mme Smati, responsable au niveau du Centre national de la prévention routière. «Les accidents de la route sont certes en baisse de façon générale, mais ils augmentent chez les jeunes», s'est-elle désolée. Elle salue donc cette initiative qui doit toucher directement les jeunes pour changer leurs comportements dangereux et ce dès le plus jeune âge, ce que confirme le commandant Benmahiedine de la Protection civile. «Les jeunes sont les premières victimes. Ils représentent le plus grand nombre de morts et de blessés graves, avec des handicap très sévères», souligne-t-il avec regret. Il profite de l'occasion pour appeler tout le monde à s'impliquer dans la lutte contre ce terrorisme routier. «Nous sommes tous concernés...», a-t-il soutenu avec beaucoup d'émotion. Les deux responsables ont annoncé à cet effet une nouvelle stratégie pour toucher cette catégorie sensible que sont les jeunes. Cet événement entre dans cette nouvelle stratégie qui se basera surtout sur les réseaux sociaux. Les enfants présents ont été appelés à partager sur le monde virtuel les dangers réels des mauvais comportement routiers. Ils vont participer à faire le «buzz» autour de la campagne de sensibilisation sur le terrorisme routier, qui a été lancée en marge de cet événement. Cette campagne, qui s'est faite sous le slogan «Aw3adni», «Promili» (promets-moi dans le langage populaire algérien, ndlr) durera durant plusieurs mois. Qui mieux que l'innocence des enfants pour mener une telle campagne? Surtout que cela se fera sur leur nouveau terrain de jeu qu'est la «blogosphère». Des personnalités, notamment du monde du sport, sont venues apporter leur soutien à cette journée des plus importantes. A l'instar des deux anciens footballeurs internationaux Fouzi Moussouni et Karim Ghazi qui se sont donnés un plaisir de jouer avec les enfants présents tout en leur prodiguant des conseils afin qu'ils deviennent des conducteurs responsables. Il faut aussi saluer l'implication de grandes entreprises nationales qui ont apporté leur aide pour la réussite de l'événement à l'instar de Kia Al Djazaïr, Ooredoo, Condor, 2A, Bali Groupe, Yassir, Emiral, Ramy, BNa, Enna, Zerouti Sport et Astalavista. Sans oublier bien évidemment Megakart qui a offert gracieusement ses équipements. Tous croient en la force de la sensibilisation pour mettre fin à ce phénomène qui endeuille des milliers de familles. Bravo!