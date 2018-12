À LA VEILLE DE LA NOUVELLE ANNÉE 2019 Les forces de sécurité en alerte

Par Ikram GHIOUA -

Plus de 60.000 policiers sont mobilisés, autant de gendarmes, sans compter les dizaines de milliers de soldats déployés aux frontières.

Comme chaque année, soucieux de la sécurité du citoyen, les différents services de sécurité dressent un dispositif sécuritaire important pour assurer une fin d'année dans la quiétude et sérénité. Plus de 60.000 policiers sont mobilisés avant, pendant et après les fêtes de fin d'année. Cette mobilisation est notée sur tout le territoire national, notamment les grandes villes qui connaissent une ambiance particulière durant cette période. Alger, Oran, Annaba, les villes du Sud et Constantine. Au niveau de cette dernière, la sûreté de la wilaya prévoit plusieurs opérations, à l'aéroport Mohamed Boudiaf, une inspection dans la ville d'El Khroub et des descentes au niveau de la ville Ali Mendjeli. Des opérations similaires sont prévues à Alger, Oran et Annaba. Ce dispositif sécuritaire est mis en oeuvre pour que les citoyens puissent profiter pleinement des soirées sans incidents. Il est question d'un programme de renforcement des dispositifs sécuritaires sur tous les lieux relevant des secteurs de compétence de la police impliquant une présence pérenne de policiers sur tous les axes routiers. Tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés par la Dgsn afin d'assurer le bon déroulement de ces festivités. Les policiers mobilisés seront principalement chargés de la sécurité des installations diplomatiques, des ressortissants étrangers fêtant le Nouvel An. Il est question également de la mobilisation de patrouilles qui sont déjà sur le terrain. Aussi bien à Alger, Oran, Annaba et Constantine, les gares, les stations de taxis, bus et tramways connaissent un déploiement renforcé des éléments de la sûreté afin de veiller à la sécurité des voyageurs. Il en est de même pour les lieux publics, les marchés, les grandes surfaces et les frontières. Ainsi, la police des frontières a pris une série de dispositions au niveau des ports et aéroports du pays, ainsi que des postes de transit terrestres où un nombre considérable de voyageurs est enregistré. Il s'agit de 36 aéroports, 11 ports et 20 postes frontaliers. Pour sa part, la Gendarmerie nationale a mis en place son plan de prévention et de sécurisation en vue d'assurer aux citoyens la sécurité et la quiétude. Il s'agit d'un programme de sécurisation au niveau de l'ensemble des unités opérationnelles fixes et mobiles, notamment à travers les routes principales et secondaires, en intensifiant les opérations de contrôle et de fouille au niveau des barrages et en renforçant la présence des éléments de la gendarmerie dans les endroits qui connaissent une forte affluence et qui dépendent de leurs compétences, places publiques, centres de loisirs, centres commerciaux, zones touristiques, établissements hôteliers, gares routières et ferroviaires. Plusieurs autres mesures ont été prises, notamment l'intensification des patrouilles pédestres et mobiles des unités de la sécurité routière et des sections de sécurité et d'intervention, pour la protection des citoyens et leurs biens. Concernant le Sud, choix de plusieurs Algériens ayant souhaité fêter la fin de l'année dans le pays, c'est l'ANP qui est mobilisée avec un renforcement spécial de son dispositif: patrouilles, surveillance et mobilisation aux frontières.