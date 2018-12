PRÉPARATIFS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 Tout sera ficelé en juin prochain

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit a annoncé, hier, à Alger, la finalisation en juin prochain de tous les préparatifs de la rentrée scolaire 2019-2020 aussi bien pour les enseignants que pour les élèves des trois paliers. Dans une allocution à l'ouverture de la Conférence nationale des wilayas du Centre en préparation de la rentrée scolaire 2019-2020, Mme. Benghebrit a affirmé que «les préparatifs pour la prochaine rentrée scolaire seront finalisés durant la première semaine du mois de juin prochain et tous les enseignants seront affectés à leurs postes avant cette date», ajoutant que cette approche prospective permettra de connaître le nombre des élèves inscrits et tous les besoins en termes de structures pédagogiques et autres. A cette occasion, elle a indiqué que la rencontre nationale sanctionnant les quatre conférences régionales aura lieu samedi prochain, coïncidant avec le retour des élèves en classe après 15 jours de vacances. Par ailleurs, la ministre a fait état de l'ouverture, durant le 2ème trimestre, de nouveaux établissements, notamment au niveau des nouvelles cités ayant connu des opérations de relogement. Exhortant les directeurs de l'éducation des 16 wilayas du Centre à «ne pas tomber dans la routine administrative» et à suivre sur le terrain le processus éducatif, la ministre a estimé que l'étape actuelle était «sensible et importante» et requérait beaucoup de «vigilance et d'engagement». Concernant les examens professionnels de promotion aux grades de professeur principal et professeur formateur, Mme. Benghebrit a fait savoir que le nombre des candidats, tous cycles confondus, était de 50.000 enseignants sur un ensemble de 80.000 enseignants remplissant les conditions de participation à cet examen qui aura lieu le 15 janvier prochain.