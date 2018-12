SAINT-SYLVESTRE ET YENNAYER Béjaïa sera de la fête

Par Arezki SLIMANI -

La musique à l'honneur de Yemma Gouraya

L´année 2018 s´achève. On vit aujourd'hui son dernier jour. Demain débute la nouvelle année 2019. Entre ces deux jours, existe une nuit spéciale. C'est la Saint-Sylvestre et elle se fête. Dans 11 jours exactement, une autre nuit tout aussi spéciale arrive. C'est Yennayer. Le jour de l'An berbère.

Une ambiance des plus conviviales s'est créée depuis quelques jours au niveau des villes et des régions rurales qui renouent avec l'animation propre à cette période de l'année. Pour la deuxième année consécutive, les Kabyles et plus largement les Algériens vont fêter officiellement une autre date, celle qui réunit tout le monde.

Ce cadeau voulu par le président de la République comme une reconnaissance d'une autre dimension de l'identité algérienne sera fêtée d'une autre manière encore plus enthousiaste. Les Kabyles, déjà fortement portés sur la célébration de la Saint-Sylvestre, célébreront et de manière officielle le jour de l'An berbère et rendront à coup sûr un vibrant hommage à tous les militantes et militants qui se sont sacrifiés pour que cette date symbole soit reconnue officiellement. On en parle avec fierté. Mais en attendant, tout un chacun tente de trouver la meilleure formule pour accueillir le Nouvel An 2018. Que ce soit en ville ou dans les villages, chacun essaie de s'inventer une formule, aidée en cela par les signes festifs. Le jour de l'An reste la préoccupation des uns et des autres. Où réveillonner? Quel budget y consacrer? Fêtard, le Bougiote ne lésinera pas sur les moyens pourvu qu'il trouve l'endroit idéal à même de lui offrir les commodités nécessaires. Si certains ont déjà opté pour la Tunisie, la Turquie, l'Egypte, l'Espagne ou encore la France, puisque les raisons ne diffèrent pas trop de celles qui ont motivé les vacances d'été, à savoir la discrétion, un cadre et un service meilleurs, d'autres resteront au pays. Et à Béjaïa, le réveillon se fête en famille ou entre amis. Les lieux de loisir et de fête seront convoités. Les Béjaouis sont déjà séduits par les formules des établissements hoteliers. «Pour moins de 14.000 DA, vous avez le dîner dansant et une chambre pour un couple», nous explique un fêtard. Sa décision est déjà prise. Il fêtera la Saint-Sylvestre avec sa femme et dans un complexe touristique, c'est devenu une habitude. Chaque fin d'année on se prépare pour une nuit qui ne ressemble à aucune autre.

A Béjaïa, on a l´embarras du choix entre les hôtels qui mettent à la disposition des gens des formules diverses qui ne diffèrent pas trop.

Le réveillon n'a cependant pas la même signification pour tout le monde. Ce n'est pas pour autant que la vie s'arrête spécialement ce jour, car le génie humain est si inventif que les loisirs sont toujours là où on veut bien les chercher. Pour les Kabyles une autre date pointe du nez. C'est une autre occasion de faire la fête. Yennayer arrive. Le génie humain est là pour l'attendre de manière festive. Bon réveillon et bonne année à tous!