RÉVEILLON 2019 L'Algérie est "mon choix"!

Par Ilhem TERKI -

Ils sont venus de loin. De très loin même. De Houston, du Canada, de Chine et de France, des Algériens sont, depuis quelques jours, en Algérie, pour célébrer la nouvelle année en beauté.

Un aller sans retour, l'année 2018 vient de s'écouler. Elle a emporté avec elle et à tout jamais, un pan de notre vie qui est parti sans que nous réalisions à quelle cadence rapide ou lente s'est enfui le temps... Alors que certains ont pris le chemin de Tunis, ou ailleurs, ils sont nombreux ceux qui ont choisi l'Algérie comme destination. Ils sont venus de loin, de très loin même, de Houston, du Canada, de Chine et de France, pour célébrer la nouvelle année en beauté. Le choix des millions d'Algériens est vite fait, le réveillon se passe et se fête chez soi. Cette année encore, n'a pas fait d'exception, les billets d'avion ont flambé. Cette situation, a fait que, malheureusement, plusieurs centaines de personnes n'ont pas pu venir en Algérie pour apprécier les vacances de fin d'année au soleil...Depuis le début de cette semaine, les aéroports, comme les routes, ont été bien chargés. Il faut savoir, que le réveillon en Algérie se fête autrement. Cette nuit est assez spéciale, caractérisée d'une double culture. Elle témoigne de l'ouverture des Algériens aux autres cultures. Comme chaque année, la même question revient. Où passons-nous le réveillon, quels sont les meilleurs plans? Rester à la maison? Aller chez des amis? Sous un soleil éclatant à Béchar, ou à Djannet avec les palmiers et les vastes étendues de sable qui fascinent les visiteurs, soirée animée et dîner de gala à Oran où à Béjaïa...Les choix sont nombreux...Tout indique que cette soirée de fiesta sera magique pour les familles qui se préparent à une soirée bien arrosée où les feux d'artifice seront au rendez-vous. Sans surprise, la plupart des magasins sont garnis de sapins et de guirlandes... Il est vrai que les restaurants ont augmenté les prix pour le soir du 31 décembre, mais une soirée hors du commun est garantie. Les restaurants d'Alger, proposent des menus raffinés où l'ambiance est conviviale. Tandis que les grands hôtels se préparent à fignoler un programme où la fête va durer jusqu'au petit matin dont les dîners de gala, les animations musicales, les spectacles d'humoristes et les orchestres seront au menu. Cette fête de fin d'année est synonyme de bonheur, marquée par des offres spéciales et exceptionnelles. Selon des témoignages recueillis au centre-ville d'Alger, les Algérois se disent prêts à la fiesta, grands et petits. «Le jour de l'An est une occasion pour se réunir en famille, dans la convivialité et échanger les voeux de joie et de bonheur. Je suis venue du Canada avec mes enfants et mon mari pour finir l'année en beauté», souligne Khadidja M. Pour elle, la fête en Algérie a un autre charme. De son côté, Karima Echami, une Algérienne, qui vit à Houston en Amérique, a préparé ses valises et a atterri cette semaine à Alger, juste pour fêter le Nouvel An en terre algérienne. Elle révèle qu'elle passe le réveillon en compagnie de ses amis. «Nous avons programmé de passer la soirée du Nouvel An dans une terrasse sur les hauteurs d'Alger, sous la belle étoile. Alger a un charme particulier. C'est mon premier réveillon. C'est magique comment les gens sont enthousiastes.» Cette occasion vient nous confirmer, encore une fois que les Algériens en général, grands et petits, veulent faire la fête. «Il est vrai que les prix ont considérablement flambé, mais chacun selon ses moyens. Depuis mon jeune âge, nous avons toujours fêté le jour de l'An autour d'un dîner spécial. Je fais ainsi avec mes enfants. C'est une tradition pour nous. La bûche et les chocolats ont toujours garni nos tables», souligne un parent en précisant qu'il achète toutes sortes de chocolats pour faire plaisir à ses enfants.