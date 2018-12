RENOUVELLEMENT DE LA MOITIÉ DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA NATION Le FLN gagne et Ouyahia fair-play

Par Mohamed BOUFATAH -

le FLN a obtenu 29 sièges sur 48 pourvus pour cette élection

Le FLN a raflé la mise aux sénatoriales. Il a remporté plus de la moitié des sièges lors de l'élection pour le renouvellement partiel du Conseil de la nation tenu avant-hier.

En attendant la proclamation des résultats provisoires par le Conseil constitutionnel, les résultats préliminaires recueillis par les partis en lice, indiquent que «le FLN a obtenu 29 sièges sur 48 pourvus pour cette élection, suivi par le RND avec 11 sièges».

Le FLN garde, ainsi, sa majorité au niveau de la chambre haute. Il est suivi de loin par le RND, qui demeure l'éternel second. Les membres de l'instance dirigeante du FLN, qui ont mené campagne en faveur des candidats du parti ont beaucoup parié sur cette élection pour redorer le blason de leur équipe.

Le FLN a obtenu des sièges de M'sila, Djelfa, El-Tarf, Médéa, El-Oued, Naâma, Bouira, Laghouat, Biskra, Bordj Bou Arréridj, Tissemsilt, Tiaret, Tipasa, Batna, Tindouf, Tébessa, Khenchela, Annaba, Jijel, Mascara, El-Bayadh, Sétif, Constantine, Souk Ahras, Aïn Defla, Oran et Adrar. Le RND a eu les sièges de Boumerdès, Mostaganem, Relizane, Oum El-Bouaghi, Skikda, Chlef, Guelma, Tlemcen, Aïn Témouchent et Blida Les deux appareils sont suivis de loin par les indépendants avec quatre élus. Le FFS est sorti vainqueur à Tizi Ouzou et Béjaïa. et le Front El Moustakbel (FM) a obtenu deux postes de sénateurs à Ghardaïa et Illizi. En commentant ces résultats, le coordinateur de l'instance dirigeante du parti, Mouad Bouchareb, a indiqué que «son parti a réalisé une retentissante victoire au niveau de 29 wilayas grâce notamment aux élus du FLN et ceux d'autres formations politiques qui les ont soutenus malgré les sollicitations attrayantes d'autres partis concurrents».

En outre, il a fait savoir que «c'est pour la première fois qu'une candidate a été élue par les urnes», en l'occurrence Mokhtaria Chentouf de la wilaya de Mascara. A la lumière de ces résultats, le FLN comptabilise désormais 55 sièges au Conseil de la nation contre moins d'une trentaine pour le RND.

Le MSP qui a participé avec 17 candidats n'a obtenu aucun siège. De son côté, le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, a indiqué, ce samedi: «En dépit de la régression enregistrée par sa formation, il accepte, néanmoins, les résultats. Comme quoi, Ouyahia n'est pas un mauvais perdant. Il est plutôt fair-play.

Pour de nombreux observateurs, les sénatoriales sont une affaire de tractations et combines en coulisses où l'achat des voix est monnaie courante. Cette fois, encore, des entrepreneurs, des hommes d'affaires et grands commerçants se sont portés candidats, en recourant, bien entendu, à la «chkara», devenue désormais le mode opératoire au sein de la classe politique. Il est à noter que des alliances tous azimuts, dont celles contre nature, ont été concoctées par les partis en lice à ces joutes.