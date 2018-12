ALORS QUE LES ALGÉRIENS PRÉPARENT ACTIVEMENT LEUR RÉVEILLON Les islamistes coincés dans le "halal" et le "haram"

Par Walid AÏT SAÏD -

Entre le halal et le haram mon coeur balance...

Ces allergiques au bonheur ont sorti leur plus belle djellaba et leur meilleur «musc» pour envahir les plateaux de télévision ainsi que la place publique dans le seul but de dire qu'il est interdit d'être...heureux!

«Cachez-moi cette joie et ses fêtes que je ne saurais voir!» voilà le mot d'ordre des islamistes en cette fin d'année. En effet, depuis le mois de novembre dernier, ils ont «dégainé» leur vieux disque du «halal» et «haram» pour en faire le tube des fêtes de fin d'année... Tout a commencé avec la fête du Mawlid Ennabaoui Echarif. Ces allergiques au bonheur ont sorti leur plus belle djellaba et leur meilleur «musc» pour envahir les plateaux de télévision, ainsi que la place publique dans le seul but de dire que celui qui fête la naissance de son prophète est un mécréant!



Un gâteau qui leur fait faire des cauchemars...

Des affiches ont même été placardées à travers les quatre coins du pays pour mettre en garde contre les «dangers» des festivités liées à la naissance du prophète Mohammed (Qsssl).Une ineptie à laquelle ils nous ont habitués ces dernières années, mais qui a doublé d'effet cette année avec les réseaux sociaux, devenus leur nouveau terrain de «guerre». Néanmoins, ce tapage «islamiste» n'aura en rien changé les traditions de nos compatriotes qui ont célébré en grande pompe le «Mawlid» de celui qu'ils aiment tant. À peine leur urticaire «guéri», voilà que leur allergie revient de plus belle avec les fêtes de fin d'année. Les «fetwas»ont été ressorties du placard, avec de «ahadiths» «new-look» qu'ils ont inventés pour empêcher ce sacrilège. Les campagnes ont repris de plus belle. Affichettes et «halakate» (séances religieuses) sont de mise. Ils se sont bien évidemment attaqués à la Noël, oubliant les vrais préceptes de l'islam que sont la fraternité et le respect des autres religions monothéistes. Cela avant de s'attaquer violemment à la fête internationale du Nouvel An, que l'on rappelle, ne porte aucune connotation religieuse.

En fait, ce qui semble le plus les effrayer dans ces fêtes, c'est le petit gâteau en forme de bûche. Cette pâtisserie leur fait faire des cauchemars. Pourtant, ces religieux sont connus pour être de grands gourmands...Les adeptes des «moukasirate» et du «zandjabil» (gingembre, Ndlr) ont en fait une véritable obsession. Au point où ils ont réussi à convaincre certains pseudo «pâtissiers» que le fait de confectionner un gâteau sous cette forme, les enverra «illico presto» en enfer! La suite, ces commerçants, dont certains sont sans foi ni loi, ont fièrement affiché des écriteaux sur les devantures de leurs magasins pour signifier qu'ils ne vendaient pas ce type de produit pour des raisons religieuses. Croyant au passage avoir gagné leur place au paradis en combattant une...bûche en chocolat! Quelle noble bataille!



Une belle claque pour les prometteurs du désespoir!

Ainsi, les nostalgiques du «FIS» (ex-parti islamiste dissous, Ndlr) veulent nous renvoyer à une époque des plus révolues avec ces polémiques des plus rétrogrades. Celle du «yadjouze» ou «layadjouze» où l'on débat de la longueur de la queue du mouton, de la roue de secours et des assurances automobiles qui sont ou non tolèrées par l'islam. Bref, des polémiques stériles, rétrogrades qui ne font en rien avancer une société pourtant appelée à relever des défis importants, avec notamment la crise financière qui frappe de plein fouet le pays, le chômage des jeunes ou encore la corruption qui gangrène la société. Mais les sauveurs de nos moeurs ont d'autres priorités comme les femmes, la longueur de leurs jupes ou leurs maillots de bain! La corruption et les problèmes des jeunes qui meurent en mer ne sont que des détails par rapport au danger d'une bûche ou pis encore, d'une femme qui laisserait paraître un bout de peau! Heureusement que ce type de bêtises ne prend plus! Pour preuve, pendant, qu'ils continuent à se noyer dans ces discours, en total désaccord avec la réalité de la société, les Algériens se bousculent aux frontières pour passer le réveillon à l'étranger. Les vols vers la majorité des destinations affichent pratiquement complet! Que dire alors du sud du pays et, bien évidemment, de la Tunisie qui a cassé les prix provoquant une véritable ruée à ses postes frontaliers. Hommes, femmes, jeunes, vieux, en couple, avec des enfants ou en solo...ils se sont enfuis de cette hypocrisie générale pour tout simplement profiter de la vie. Une belle claque pour ces prometteurs du désespoir!