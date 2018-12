LA FIÈVRE APHTEUSE MENACE LES CHEPTELS OVIN ET BOVIN La situation n'est pas alarmante

Par Abdelkrim AMARNI -

le directeur des services vétérinaires, El Hachimi Karim Kaddour

Un point de presse a eu lieu hier à Alger au ministère de l'Agriculture pour une évaluation exacte de la situation.

Quelque 1 200 têtes de bétail ont été décimées par la peste des petits ruminants à travers 12 wilayas. C'est ce qu'a affirmé hier, le directeur des services vétérinaires (DSV) au ministère de l'Agriculture, El Hachimi Karim Kaddour.

Ce responsable qui animait un point de presse relatif à la fièvre aphteuse, a tout d'abord tenu à assurer en affirmant que «ce n'est pas aussi alarmant!». Quant aux pertes causées par la peste des petits ruminants, elles ont été enregistrées au niveau de plusieurs wilayas, dont Biskra,, Oum el Bouaghi, Djelfa, Tébessa, Médéa, Saïda, Tiaret, Laghouat, Naâma et Tlemcen, a précisé El Hachimi lors de cette rencontre. Il a indiqué qu'une enveloppe de 400 millions de dinars a été débloquée pour l'acquisition, début 2019, d'un vaccin contre cette épidémie.

Concernant la fièvre aphteuse qui touche notamment les bovins, le même responsable a évoqué «un doute ou une suspicion» d'existence de cette épidémie dans trois wilayas qui sont Blida, Djelfa et Tébessa. Il s'est dit, à ce propos, que la situation sur le terrain allait être examinée lors de cette rencontre à laquelle participait notamment un représentant de la Fédération des éleveurs qui a quand même sonné l'alarme devant cette menace. El Hachimi n'a pas manqué d'avertir que le marché international peut être fermé devant une pareille cause.

A une question de L'Expression sur l'impact chiffré causé par cette épidémie, El Hachemi dira que «pour ce qui est du nombre, il est difficile de chiffrer avec exactitude les dégâts causés pour l'heure (....) des résultats en détail sont attendus de la part de laboratoires internationaux auxquels des échantillons, prélevés sur les bêtes mortes, ont été envoyés, ceci afin de commander le vaccin approprié en nombre adéquat et aussi en qualité». a-t-il avancé.

Les éleveurs dont les bovins ont été abattus au niveau des abattoirs publics pour raison de santé ont été remboursés pour un montant global de 85 millions/DA. Il y a lieu de signaler qu'une mesure de fermeture des marchés hebdomadaires du bétail de la wilaya de Naâma, pour une durée d'un mois, a été prise pour «éviter» la contamination du cheptel par la fièvre aphteuse, a-t-on appris samedi des services agricoles de la wilaya. La mesure préventive, concernant les sept marchés de bétail de la wilaya, à savoir le chef-lieu de Naâma, Mechéria, Aïn Sefra, El Bayoudh, Mekmen Benamar, Ain Benkhelil et Belgred, n'est pas isolée en soi. En effet, une décision similaire a été prise par les autorités locales de Tébessa dans trois communes de la wilaya après la confirmation de présence de cas de fièvre aphteuse, a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya.

Il faut savoir que pas moins de 500 nouveaux cas de fièvre aphteuse avaient été enregistrés dans la commune de Thlidjen depuis septembre dernier et 44 ovins ont péri à El-Mazraâ, ont rappelé les services de la DSA.

La menace de la fièvre aphteuse plane toujours dans le pays. En effet, des vétérinaires au niveau de l'abattoir de Hussein Dey (Alger) avaient découvert, en début août, des symptômes de fièvre aphteuse parmi sept têtes de bovins destinés à l'abattage, avait indiqué l'inspecteur vétérinaire par intérim de la wilaya, Mustapha Mébarki.