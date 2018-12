BOUIRA Sénatoriales: raz de marée du FLN

Par Abdenour MERZOUK -

Bouira à l'heure des sénatoriales

Un fait est à signaler. Certains «cadres» de l'ex-parti unique attendent le dénouement pour s'empresser de s'afficher aux côtés du vainqueur.

Le suspense n'a pas duré. Dès la fin du dépouillement du premier bureau, la tendance était perceptible. Le FLN avait battu son frère ennemi le RND.

Contrairement aux précédentes éditions où quelques voix séparaient les principaux candidats, cette fois le candidat Boutraâ a vite relégué son rival Sbaïhi loin derrière. Même si le résultat était prévisible et la victoire du candidat FLN Djawed Boutraâ était attendue, l'écart des voix entre le vainqueur et son dauphin, le candidat RND Sbaïhi Saïd a étonné plus d'un.

Le postulant du rassemblement n'a pas glané les suffrages des élus de son propre parti. 174 partisans ont porté leur choix sur Sbaihi contre 422 pour le jeune homme d'affaires, président local du Forum des chefs d'entreprise à Bouira.

Cette large victoire est pour les plus initiés due en partie à la personne, le nouveau sénateur Boutraâ, qui bénéficie d'une excellente réputation pour sa jeunesse et son niveau intellectuel et prépare un doctorat, mais et surtout à sa réussite professionnelle, à la tête d'un grand groupe «Nadjah Travel». L'autre fait saillant reste la cuisante défaite du FFS dont le candidat, maire de M'Chedallah, Idir Kaci, a récolté 36 suffrages loin derrière les deux candidats de l'Alliance autour du programme du président que sont le FLN et le RND. Le FFS qui compte plus de 70 élus dans les Assemblées communales et de wilaya marque un large recul comparativement aux diverses élections passées. Le candidat du MEN, le jeune Daouda, réalise un score appréciable eu égard au nombre d'élus que compte la formation du député Hadj Moussa. Le candidat indépendant, élu de l'APC de Bouderbala, daïra de Lakhdaria Menouar Brahim ferme la marche avec six avis favorables exprimés en sa faveur.

La victoire incontestée de Djawed Boutraâ permet au FLN de garder son siège qui, pour la mémoire, n'a été cédé qu'une seule fois au profit de l'actuel député coordinateur de wilaya du RND, le docteur Bouha Mohamed. Après l'annonce officielle des résultats par le magistrat président d'une chambre auprès de la cour de Bouira, les partisans du vieux parti ont animé la ville dans des cortèges.

Un fait est à signaler. Certains «cadres» de l'ex-parti unique attendent le dénouement pour s'empresser de s'afficher aux côtés du vainqueur pour essayer de tirer la couverture vers eux.