ANNABA Le vieux parti confirme

Par Mohamed BOUFATAH -

Aussi sûr que certain, Abdenacer Hamoud ne pouvait ne pas être élu à la majorité absolue, sénateur de la wilaya de Annaba.

La logique veut que le mieux loti en nombre d'élus au sein des Assemblées populaire communales, remporte la course vers l'hémicycle du Parlement. Tel est le cas des sénatoriales de ce samedi 29 décembre, dont la course pour le siège de sénateur opposant le candidat du FLN Abdenacer Hamoud à celui du RND Yazid Ben Toumi et autres candidats de formations politiques, a fini par aboutir à l'élection du premier. Dans une ambiance bon enfant les élections tenues au siège de la wilaya de Annaba, ont été marquées par un calme, retenu, nous dit-on, à l'actif de la maturité politique caractérisant les cadres des différentes formations politiques de la wilaya de Annaba. Notamment au sein du vieux parti, qui a répondu favorablement aux instructions de leur direction générale. Des instructions qui se veulent être unifiantes des forces du FLN autour de leur candidat, qualifié «d'inclusif et unificateur». Une stratégie qui a permis au candidat du FLN Abdenacer Hamoud de décrocher l'unique siège en lice. Une réussite dédiée à la composante du corps électoral (281 voix) de la wilaya de Annaba composée majoritairement d'élus FLN. Sur les 281 élus, le FLN compte 188 élus locaux, dont 156 à travers les APC que compte la wilaya et 32 au niveau de l'APW. Ce vieux routier du l'ex-parti unique FLN (Front de Libération nationale) s'est forgé dans le domaine politique des années durant, ce qui lui a valu le siège de sénateur, lors des élections pour le renouvellement partiel du Sénat. Candidat potentiel, Abdenacer Hamoud, ex-P/APW vient depuis avant-hier samedi, de s'offrir une place au soleil du Parlement. Après dépouillement, les résultats ont fait état de 174 voix pour Abdenacer Hamoud et 81 voix pour Yazid Ben Toumi du RND (Rassemblement national démocratique), qui est parvenu à décrocher seulement 81 voix sur un total de 281 votants inscrits, dont 272 seulement ont été présents. L'opération de dépouillement a enregistré neuf absences et 16 bulletins nuls, des votants qui se sont abstenus, par conviction à l'égard des deux candidats nous dit-on. A vrai dire, ce n'était pas difficile d'avancer des pronostics concernant le candidat vainqueur, Abdenacer Hamoud en l'occurrence. Tant le travail de coulisses caractérisé par une intense activité partisane, a été enregistré durant les derniers jours au sein des états-majors locaux du vieux parti. Ce qui, à l'évidence, dénote l'intérêt crucial accordé à ce poste. La bataille de coulisses pour la «chasse aux voix», a fini par emprunter les meilleures voies légales pour que le désormais ex-P/APW, Abdenacer Hamoud, pèse de tout son poids sur le scrutin, et c'est de bonne guerre, diront les partisans de la sphère politique à Annaba. Toutes les conditions ont été réunies pour un déroulement transparent des élections. D'où le satisfecit des candidats de toutes les formations en lice. Le vainqueur du FLN, Abdenacer Hamoud, s'exprimant à court terme, a remercié les élus du FLN qui se sont montrés à la hauteur de l'événement., le désormais ex-P/APW de Annaba a promis avec détermination d'oeuvrer à l'unification des forces de toutes les parties sociopolitiques, à la faveur d'une participation collective dédiée à l'édification sociale et économique de la wilaya. Si la classe politique, le FLN en l'occurrence, se réjouit de la victoire de celui qui vient remplacer Laid Hadji, au fauteuil du Sénat, l'élection du renouvellement partiel du tiers des membres de la chambre haute du Parlement, est passée inaperçue pour la classe sociale à Annaba.

Pour les populations, un sénateur s'en va, un autre le remplace et leurs difficultés restent les mêmes: le chômage, le développement économique entre autres. Pour les observateurs, les citoyens n'étant visiblement pas intéressés par cette élection, témoignent de leur ras-le-bol, des promesses non tenues, de tous les élus confondus. Et pourtant, l'importance du siège parlementaire, vaut son pesant d'or par le fait qu'il permet de représenter la wilaya de Annaba à la chambre haute du Parlement.