HORST KOHLER FACE AU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN JANVIER La question sahraouie sous la loupe de l'Onu

Par Mohamed TOUATI -

Le mandat de la Minurso dont la durée était d'une année a été ramené à six mois

L'envoyé spécial des nations unies pour le Sahara occidental fera le point sur la table ronde, tenue les 5 et 6 décembre à Genève, pour relancer des négociations directes entre marocains et sahraouis.

Le conflit du Sahara occidental revient au-devant de la scène. Le Maroc qui a annexé ce territoire inscrit sur la liste des territoires de l'Onu qui restent à décoloniser traîne la patte pour se conformer à la légalité internationale. C'est pratiquement contraint et forcé qu'il a dû se rendre à la table ronde qui s'est tenue les 5 et 6 décembre derniers. La donne a en effet changé. Les américains qui ont mis les pieds dans le plat ont pris à bras-le-corps l'affaire.

Le mandat de la Minurso dont la durée était d'une année a été ramené à six mois. Il porte l'empreinte de la nouvelle administration américaine qui veut en finir avec le statu quo cultivé par le Maroc et son soutien inconditionnel la France. Une situation qui fait le jeu du trône marocain qui ne veut pas entre parler de référendum d'autodétermination. Le temps presse.

Le mandat de la Minurso voté en octobre prendra fin le 30 avril. Horst Kohler, envoyé spécial des nations unies pour le Sahara occidental sera face au Conseil de sécurité en janvier pour faire le point sur le rendez-vous de Genève pour relancer des négociations directes entre marocains et sahraouis.

Le Conseil de sécurité devrait lui réitérer son soutien tout en soulignant «l'élan généré par la reprise des négociations directes entre les parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc.» indique une source onusienne. C'est donc à une véritable course contre la montre que se lance le représentant personnel du SG de l'ONU pour relever son défi: Organiser des négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario. La dernière fois où ils se sont installés à la même table de négociations remonte à mars 2012 à Manhasset aux Etats-Unis. Depuis, le processus de paix lancé par l'ONU se trouve dans l'impasse en raison des entraves dressées par le Maroc pour empêcher le règlement du conflit sur la base des principes de la légitimité internationale qui garantissent le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Agacé, Washington, a mis la pression sur le Conseil de sécurité pour le relancer.

«Nous avons demandé une période de renouvellement de la mission de six mois plutôt que d'une année, et nous avons insisté pour qu'un mandat robuste et efficace soit lié à des progrès politiques substantiels», avait déclaré, le 13 décembre dernier, le conseiller à la sécurité nationale du président américain lors de la présentation de la stratégie des Etats-Unis, consacrée aux missions de maintien de la paix déployées en Afrique. C'est grâce à cette démarche, que «les partis au conflit et les pays voisins-clés ont convenu de se rencontrer pour la première fois depuis 2012» à Genève, a enchaîné John Bolton qui a révélé avoir discuté de la question sahraouie avec l'envoyé spécial de l'ONU, Horst Kohler, dont il a vanté «les idées créatives», tout en regrettant que le référendum d'autodétermination prévu lors du cessez-le-feu de 1991 ne se soit pas tenu depuis 27 ans. «27ans de déploiement, 27 ans et la mission est toujours là, comment pouvez-vous justifier cela?», s'est interrogé le successeur du général McMaster. La réponse se trouve du côté du Palais royal qui continue à faire la sourde oreille.