10ES JOURNÉES INTERNATIONALES DU MARKETING TOURISTIQUE Le défi touristique de 2019

«Enjeux et défis de la destination Algérie, dans la compétition mondiale» telle est la thématique des «10es Journées internationales du marketing touristique» qui se tiendront, à Alger,et plus précisément à l'hôtel El Aurassi les 16 et 17 du mois en cours.

Cette initiative de RH. International Communication est organisé sous le parrainage du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, ainsi qu'avec la contribution du Groupe HTT, de la FNH....

Diverses Institutions, organismes et experts nationaux, et internationaux interviendront durant ces deux journées autour de la thématique qui est au coeur dfune actualité brûlante.

Des conférences consacrées aux initiatives les plus inspirantes en marketing du tourisme, seront aminées et se succéderont afin de mieux comprendre la consommation dfaujourdfhui et de demain dans ce domaine.

Ainsi, ces journées révéleront les plus récentes tendances de consommation ainsi que les meilleures innovations en matière de communications-marketing. Elles offriront aux professionnels du de secteur de l'hôtellerie, des agences de voyages, des compagnies aériennes, et du marketing, une occasion unique de rester à l'affût des meilleures pratiques dans les industries pour amorcer la nouvelle année avec optimisme» dira l'organisateur.

En tout et pour tout, près de 15 conférences seront animées et traiteront de sujets d'actualité dont «Publicité et tourisme: quelles sont les bonnes pratiques pour développer ce secteur dfavenir et bien communiquer auprès des consommateurs légitimement exigeants? Comment gagner le pari en établissant un lien authentique à lfaide dfun contenu pertinent pour atteindre la cible. «Comment réinventer la façon de vendre la destination touristique, un objectif constant afin de se démarquer de la concurrence? Etudes de cas et outils de mesure qui permettront aux professionnels de l'industrie d'optimiser leurs campagnes de marketing; quels rôles doivent jouer les compagnies aériennes, quelles sont les bonnes pratiques pour développer ce secteur d'avenir et bien communiquer auprès des consommateurs légitimement exigeants? L'évolution très rapide des formes de la communication touristique; comment promouvoir la destination Algérie (via une compétition internationale sportive)»? Enjeux et atouts de la communication et du marketing dans le secteur du tourisme, le marketing touristique: avènement du tourisme patrimonial et culturel en Algérie; éloge dfun marketing avéré... et bien d'autres thèmes seront donc au menu des conférences. Il y aura aussi des sujets sur des agences de voyages; le secteur bancaire et des assurances...Des sujets qui assureront de très larges débats.