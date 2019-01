38ÈME ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU COLONEL BOUSSOUF Le "père" du Malg honoré

Par Abdelkrim AMARNI -

Boussouf a été nommé en avril 1954, adjoint de Ben M'hidi dans la Wilaya V historique et chargé de la région de Tlemcen. Il décèdera le 31 décembre 1980 terrassé par une crise cardiaque.

Lors d'une rencontre organisée, hier, par l'association «Machaal Echahid», au niveau du «Forum d'El Moudjahid», à l'occasion du 38ème anniversaire de la mort du fondateur des transmissions en Algérie, Abdelhafid Boussouf, sa vie, son rôle déterminant dans le lutte de libération, son parcours de moudjahid de la première heure sont autant de points qui ont été évoqués avec émotion par des compagnons de celui qui fut membre du «Groupe des 22».

Il faut savoir qu'au début de la révolution, la priorité était accordée aux «messages» sur papier dans les liaisons entre combattants, ce qui était une méthode qui avait montré «ses faiblesses et ses dangers donc vite abandonnée» a expliqué à l'assistance Amar Maameri dépanneur en transmissions et compagnon de Boussouf dit Si Mabrouk.

Cette arme «redoutable» qui était aux mains de cadres algériens moudjahidine, formés pour servir l'appareil de renseignements et de contre-renseignements de l'ALN créé par Boussouf «fut en fait derrière les informations ayant servi aux négociations d'Evian en dépêchant 17 cadres des renseignements assister à ces entretiens décisifs» a affirmé le compagnon de Boussouf.

La vision de Boussouf a commencé en 1956 avec Ali Tlidji, un expert originaire de Laghouat. Il est reçu par Boussouf et H. Boumediene qui lui ont proposé de former des Algériens et les préparer à utiliser les télécommunications et les transmissions. «Ali Tlidji forma des opérateurs et dépanneurs dans l'utilisation du morse», a souligné Maameri.

Ce sont ainsi «8000 cadres qui ont été formés dans les Centres d'instruction technique des transmissions (Citt) qui ont permis la création de réseaux à l'est, à l'ouest et à l'international. Après le déclenchement de la révolution, Boussouf a été nommé en avril 1954, adjoint de Ben M'hidi dans la Wilaya V historique et chargé de la région de Tlemcen. Il décèdera le 31 décembre 1980 terrassé par une crise cardiaque.