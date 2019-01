EL HARRACH Il le tue pour un jean

Par Hasna YACOUB -

Il n'avait que 21 ans. Amine, chômeur, se débrouillait comme il pouvait pour gagner sa vie. Le jeune se rendait au Souk hebdomadaire d'El Harrach pour vendre les quelques vêtements qu'il se procurait ici et là. En cette matinée de juillet, en quittant très tôt le domicile familial, il ne savait pas le sort dramatique qui l'attendait. Actif et énergique, comme à son habitude, Amine et dès 7h du matin avait déjà pris place au Souk. A peine trente minutes après, deux jeunes vont s'approcher de lui et commencent à négocier l'achat d'un vêtement. Ce n'était, en réalité qu'une ruse, puisque les supposés clients ne faisaient qu'occuper l'attention du vendeur, afin que deux de leurs complices lui subtilisent un jean. Mais c'était sans prendre en compte l' éveil et l'alerte de Amine qui se lance, rapidement, derrière les voleurs. Il ne prendra pas garde aux faux clients qui se sont lancés également derrière les voleurs, croyant que ces derniers sont là pour lui apporter leur soutien. Ce sera là une étourderie qui lui sera fatale. Puisque l'un des deux clients va arrêter net l'élan de Amine en lui enfonçant un couteau dans la cuisse. Le sang gicle et ne s'arrête plus. Très vite et avant même d'arriver à l'hôpital, Amine perdra la vie. Les investigations des services de sécurité ont permis rapidement l'arrestation des quatre agresseurs dont le procès est programmé, dans les toutes prochaines semaines.