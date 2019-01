INDUSTRIE MÉCANIQUE ET MILITAIRE L'armée prend les devants

Ikram GHIOUA

Ces dernières années ont été marquées par un important développement militaire sur tous les plans.

Cela n'a pas laissé indifférent la presse internationale. En plus de son expérience incontestable dans la lutte antiterroriste, l'ANP a fait un grand pas en matière de maîtrise de la technologie, d'où cet article paru sur plusieurs sites on line qui soulignent «l'armée algérienne se modernise». L'Expression fait référence aux exercices effectués à balles réelles en utilisant des drones de fabrication algérienne, «dans le cadre du programme d'acquisition de technologies militaires nouvelles et de modernisation d'anciens équipements», ajoutent les mêmes sites qui font observer également que «l'armée algérienne aurait acquis un atelier de maintenance de missiles et de bombes. Ce développement remarquable, selon le même site, permettra à l'Algérie de rejoindre le club des pays émergents, le Brics. Une information capitale d'ailleurs, pour laquelle Moscou est motivée, comme rapporté dans l'une de nos éditions précédentes.

L'ANP ne s'est pas uniquement investie dans la fabrication de ses propres armes avec les nouvelles technologies, mais participe aussi dans la relance et le développement économique du pays. Ainsi, dans le cadre de la continuité de la concrétisation du programme de relance économique, l'Armée s'est lancée dans la réalisation relative au développement qualitatif du potentiel industriel militaire. On citera la réalisation des véhicules. D'ailleurs, le 30 décembre dernier, l'ANP a procédé à la livraison de «645 véhicules multifonctions et tout-terrain, dans différentes versions (transport de troupes, véhicules pour patrouille, d'intervention, fourgons tôlés, transport d'écoliers et ambulances médicalisées et sanitaires) de marque «Mercedes-Benz» Classe G et Sprinter, fabriqués par la Société algérienne de fabrication des véhicules à Bouchakif-Tiaret/2e Région militaire, et ce, au profit de la direction centrale du matériel relevant du ministère de la Défense nationale, le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, la direction générale de la Sûreté nationale, la direction générale de la Protection civile et d'autres structures nationales privées», avait souligné un communiqué du MDN. A ce propos, le ministère de la Défense nationale commente: «Cette nouvelle livraison dénote de la détermination du Haut Commandement de l'Armée nationale populaire à développer une industrie nationale de défense, selon les normes internationales et à garantir un produit de haute qualité, en plus de la création de postes d'emploi permanents, tout en assurant une formation qualitative aux personnels, et satisfaire les besoins exprimés par ses clients, afin d'atteindre les objectifs tracés». Reste à dire que l'Armée nationale populaire demeure le pilier de l'Algérie.