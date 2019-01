ANNABA ACCUEILLE 2019 AVEC UN CRIME DE SANG Un jeune mortellement atteint à Berrahal

Par Wahida BAHRI -

Effectivement, le drame est survenu le premier mardi de cette nouvelle année, où, un jeune a été mortellement blessé à l'arme blanche, apprend-on de source sécuritaire. Selon les informations qui nous ont été fournies, il s'agit d'un jeune de 19 ans, répondant aux initiales (KH. W), victime d'une agression à l'arme blanche. Le sinistre est survenu à 5 heures du matin, à proximité du souk de Berrahal, non loin du domicile de la victime sis cité 400 Logements à Berrahal. Le malfrat ayant accompli son forfait, a pris la fuite, laissant derrière lui, la victime gravement atteinte à la cuisse, nous explique-t-on. Découvert par un passant, le jeune homme est aussitôt évacué à la polyclinique de Berrahal, où, toute l'assistance médicale lui a été prodiguée. Mais la profondeur et la gravité de la blessure lui a occasionné une hémorragie aiguë, provoquant le décès du jeune quelques minutes après son admission au service des urgences, ont expliqué les mêmes sources. Aussitôt informés du drame, les éléments de la sûreté de daïra de Berrahal, accompagnés de la police judiciaire se sont déployés sur la scène du crime. Sur les lieux, les services de sécurité ont passé au peigne fin toutes les données, leur permettant d'identifier le suspect. Celui-ci, arrêté en un temps record, fait, au moment de la mise sous presse, objet d'interrogatoire, dont rien n'a filtré, notamment sur les raisons de l'acte qui restent inconnues. Par ailleurs, et selon certaines indiscrétions, il est toujours sous les verrous; le présumé auteur du crime, aurait eu, quelques heures auparavant, une prise de bec avec la victime. L'escarmouche n'est pas restée sans lendemain, puisque l'auteur âgé de 20 ans, a couvé une vengeance meurtrière. Il décida donc de prendre sa revanche, et assène à la victime, un coup de couteau mortel. Déféré hier, par-devant le magistrat instructeur, près le tribunal d'El Hadjar, le prévenu a été placé sous mandat de dépôt pour homicide volontaire avec préméditation. Le décès du jeune KH.W, a plongé dans l'émoi, toute la population de Annaba qui, tout en dénonçant vivement le drame, déplore que Annaba, amorce l'année 2019, avec cet horrible crime de sang.