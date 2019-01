CETTE INDUSTRIE A FAIT QU'ELLE SOIT COMPÉTITIVE Fondamentale pour l'exploitation du schiste!

Par Walid AÏT SAÏD -

Le rapport commandé par Youcef Yousfi sur l'industrie 4.0 montre que si l'Algérie veut exploiter son gaz de schiste, elle devra faire cette «révolution» industrielle. En effet, l'auteur du rapport montre que l'impact sur les industries manufacturières existantes est important par les gains de productivité. «Néanmoins, il est encore plus fondamental pour les industries d'extraction pétrolières et minières. Il est en effet probable que sans l'optimisation générée par l'industrie 4.0, l'exploitation des schistes aux USA aurait été bien plus problématique d'un point de vue économique, et n'aurait pas atteint cette importance si vite», assure la même source. Il faut en effet rappeler que ces gisements sont connus depuis très longtemps, mais ne pouvaient pas être exploités économiquement. «À titre d'illustration, la production du pétrole de schiste aux États-Unis a augmenté de 1.5 mbj en une année, entre septembre 2017 et septembre 2018, soit une fois et demie la production de pétrole totale de l'Algérie, et cela, grâce à l'industrie 4.0», est-il souligné.