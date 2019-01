BEJAIA L'UE forme 26 médiateurs juridiques

Par Arezki SLIMANI -

développer la posture des médiateurs judiciaires

Dans le cadre du partenariat avec la collaboration de l'Union européenne(UE), un groupe de 26 médiateurs de la wilaya de Béjaïa a bénéficié d'un programme de formation spécialisée aux techniques de la «médiation conventionnelle».

Cette formation, qui s'est déroulée en une vingtaine de sessions à l'École supérieure de la magistrature (ESM) d'El-Biar, a été organisée par l'Association nationale des médiateurs judiciaires, en coordination avec le ministère de la Justice et le Programme d'appui à la gouvernance économique et politique (Spring). Elle a porté sur la formation de base et la formation approfondie, visant à développer la posture des médiateurs judiciaires exerçant auprès des juridictions du premier degré du pays afin d'acquérir une bonne amélioration des capacités de communication, de négociation et de dialogue dans le règlement de différends. Animées par des experts internationaux dont docteur Jeanne-Marie Layoun, professeure des universités, spécialiste en médiation, experte en réforme institutionnelle et chef de mission de l'Union européenne (UE) et Maître Zeina Kesrouani, membre du comité exécutif de l'Union internationale des avocats (UIA), experte internationale et formatrice en médiation, les conférences avaient également pour objectif d'élargir leurs connaissances et de renforcer leur rôle en matière de règlement des contentieux juridiques dans le cadre de la justice douce et de découvrir notamment de nouvelles approches dans le domaine. Au terme de ces cycles de formation, les participants auraient disposé d'un large éventail d'outils et d'attitudes pour aborder de manière pertinente les différentes facettes d'une situation, dans le respect de leur rythme et de la nature des litiges qui leur seront présentés jusqu'à l'élaboration de l'accord. De plus, un diplôme d'État leur sera remis incessamment. Le chef de bureau des médiateurs de la wilaya de Béjaïa, M. Mohamed Khimoum, a indiqué que «les médiateurs sont formés dans les nouvelles techniques de communication pour améliorer les liens avec la tutelle et le citoyen», estimant que «la médiation» doit s'élargir aux affaires pénales (contraventions et délits mineurs), comme cela avait été promis en 2012 par Tayeb Belaiz, alors ministre de la Justice. Il en est de même pour les affaires prud'homales (sociales) ainsi que cela ressort de l'article 10 de la loi du 6 février 1990 relative à la prévention des conflits collectifs de travail, relevant au passage, la contradiction flagrante de cet article avec les dispositions de l'article 994 du Code de procédure civile et administrative qui interdit carrément au médiateur de gérer les affaires sociales. D'autre part, la médiation devrait s'introduire, en particulier, dans les affaires du statut personnel (affaires familiales). A cet effet, l'Office national des statistiques (ONS), fait état de 68.000 cas de divorce enregistrés en 2017 au niveau des tribunaux du pays, et les litiges de tous ordres sur lesquels les juridictions doivent se prononcer pour les régler ne cessent de s'accroître. Des chiffres effarants et les conclusions de l'enquête de l'ONS le montrent assez clairement.

La demande judiciaire est en telle augmentation que les juridictions sont engorgées et les magistrats débordés. À l'évidence, le secteur judiciaire se trouve complètement asphyxié par le volume important de dossiers qui ne cesse d'augmenter au fil des années.

En conséquence, les juges du siège (Ndlr, magistrats spécialisés des tribunaux) ne peuvent résoudre, à eux seuls, tous les conflits. Aujourd'hui, notre pays s'est rangé aux normes internationales en matière de médiation, grâce à l'initiative de la chancellerie qui a mis en place de vraies compétences.