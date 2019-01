ASSISES SUR L'INVESTISSEMENT PROCHAINEMENT À L'APW DE TIZI OUZOU objectif: levée des obstacles

Par Kamel BOUDJADI -

La wilaya souffre de blocages de diverses natures empêchant toute dynamique économique

Après avoir obtenu des terrains, de plus grandes difficultés sont apparues et rares sont les projets qui ont vu le jour.

L'Assemblée Populaire de la wilaya de Tizi Ouzou prévoit l'organisation d'assises sur l'investissement dans les prochaines semaines. L'information a été révélée par son président Youcef Aouchiche à l'ouverture de la dernière session consacrée au foncier industriel et ses multiples problèmes. Cette annonce revêt une importance capitale parce que la wilaya souffre, en effet, de blocages de diverses natures empêchant toute dynamique économique d'être enclenchée. Cette initiative qui vient après une autre organisée par la wilaya en partenariat avec les opérateurs économiques locaux permettra de faire un diagnostic complet de l'économie locale. Selon toute vraisemblance, l'Assemblée tiendra ses assises avec les investisseurs de la wilaya et les responsables de tous les services en charge du dossier de près ou de loin. Quelques secteurs, plus que d'autres, connaissent de grandes difficultés à l'instar de l'investissement industriel.

Beaucoup d'opérateurs ont fini par baisser les bras et abandonner les projets à cause de l'absence de foncier.

D'autres, plus téméraires, ont poursuivi le combat jusqu'à obtention d'assiettes au niveau des zones d'activité dont disposent les communes. Mais ce sera sans compter sur les autres difficultés. Après avoir obtenu des terrains, de plus grandes difficultés sont apparues. Rares sont les projets qui ont vu le jour. Les autres sont tous restés à l'état embryonnaire. Aussi, ces assises auront à ébaucher des solutions pour les zones d'activités qui restent encore relativement viabilisées.

Les investisseurs ne peuvent pas rendre des comptes avant que les moyens les plus rudimentaires ne soient mis à leur disposition. C'est le dilemme auquel fait face actuellement l'opération de récupération des assiettes attribuées mais dont les travaux ne sont pas encore lancés.

Par ailleurs, cette nouvelle manière de tenir des assises pour l'investissement n'a pas laissé les investisseurs et autres experts indifférents. Bien au contraire, certains que nous avons approchés préconisent à l'APW, pour réussir ce défi, de lancer d'abord une réflexion profonde. Cette réflexion qui devancera la tenue des assises portera, selon nos interlocuteurs, sur les axes à privilégier pour développer la wilaya de Tizi Ouzou.

L'on estime, et la tendance réunit de plus en plus d'adeptes, que pour développer la région, il faudra lui trouver une vocation propre.

Concentrer les efforts sur des objectifs précis sera meilleur, jugent-ils, que de disperser les efforts et les budgets à tout vent. C'est justement la raison pour laquelle beaucoup d'experts préconisent aujourd'hui de privilégier l'industrie touristique pour en faire une véritable vocation économique.

Disposant d'inestimables richesses, le secteur du tourisme peut, à lui seul, constituer une vocation pour la wilaya de Tizi Ouzou qui dispose de tous les segments touristiques.

Le créneau est un véritable gisement de richesse et surtout d'emploi. Jusqu'à présent, le tourisme, hormis quelques discours optimistes, ne semble point recueillir l'attention qu'il mérite. C'est une véritable industrie qu'il offre et qu'on n'exploite pas encore.

Enfin, une chose est certaine, les assises seront très bénéfiques pour la vie économique de la wilaya parce qu'elles permettront de lancer une véritable réflexion sans tabous ni a priori.