LA PÉRIODE D'EUPHORIE DES SÉNATORIALES EST PASSÉE Le FLN: et maintenant?

Par Mohamed BOUFATAH -

Le FLN est sortie vainqueur des sénatoriales dans 29 wilayas et s'apprête même à s'adjuger le siège de Tlemcen où l'opération de renouvellement sera refaite dans les prochains jours. Par conséquent, il domine largement le Conseil de la nation avec 55 sièges contre 21 seulement pour son frère ennemi, le RND. Or, passée la période d'euphorie sénatoriale, la première force politique, dont toutes les structures et instances ont été dissoutes sur instruction du président de la République, se réveille en découvrant que le parti n'est toujours pas remis sur les rails.

La parti majoritaire dans toutes les assemblées élues n'a pas encore entamé le processus de sa restructuration, alors que moins de trois semaines nous séparent de la convocation du corps électoral et moins de trois mois de l'élection présidentielle.

L'étape suivante, après le renouvellement des membres du Conseil de la nation, qui devrait être la mise sur pied d'une instance exécutive du parti et l'entame des préparatifs du congrès extraordinaire a été remise aux calendes grecques. «La nouvelle étape est considéré au sein du parti comme un tournant décisif, qu'il faut bien négocier», a estimé hier Nadir Boulgroune. Il s'agit, indique-t-il «de la tenue d' un congrès extraordinaire, d'où découlera un nouveau comité central qui élira à son tour un nouveau secrétaire général». Pour beaucoup, il sera question de légitimer l'actuel patron du parti après avoir dissous toutes les instances et structures ayant découlé du Xe congrès. Les six membres de l'instance dirigeante du FLN, faut-il le rappeler, ont sillonné les différentes wilayas dans le cadre de la campagne pour les sénatoriales. Il faut dire aussi que les rencontres lancées par Bouchareb, dès son installation, pour tenter de ressouder les rangs du parti sont au point mort.

Présentement, le moins que l'on puisse dire est que les militants baignent dans le flou total quant à l'avenir de leur formation.

Le congrès extraordinaire, est l'autre grand chantier qui attend le vieux parti. Pour l'heure aucune date n'a été fixée pour l'organisation de ce rendez-vous. La question qui se pose, sera-t-il organisé avant ou après la présidentielle? Apparemment rien ne presse au FLN. Pour le chef de cabinet du coordinateur de l'instance dirigeante, Nadir Boulgroune «les préparatifs du congrès extraordinaire ne sont pas encore entamés». Cela d'une part, de l'autre, dira-t-il «tenir un congrès rassembleur et de qualité n'est pas un travail d'une semaine ou d'un mois, mais une tâche de longue haleine car il sera question d'un travail sérieux lié à la sensibilisation de la base sur l'importance de ce rendez-vous, à l'élection des congressistes et à l'élaboration des documents et textes à y présenter». D'autre part, précise-t-il «le FLN, qui existe de par sa base et son instance dirigeante est prêt à se déployer et participer à l'élection présidentielle prochaine avec ou sans l'organisation du congrès extraordinaire». Il est à noter que le congrès ordinaire du parti devra se tenir en 2020. Par ailleurs, au sujet de la présidentielle, le quatuor de l'Alliance présidentielle, y compris le FLN, demeure dans «l'expectative». Sur le plan organique, des voix s'élèvent d'ores et déjà au FLN pour dénoncer certaines décisions prises par Mouad Bouchareb qui n'a pas encore assis son autorité. C'est le cas de la suppression des résultats des primaires de novembre dernier dans certaines wilayas.