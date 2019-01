BÉJAÏA 43 morts sur les routes en 2018

Bien que moins meurtrières comparées à 2017, les routes de Béjaïa ont été 43 fois le théâtre de scènes macabres.

Les 1 752 accidents de circulation, survenus sur les routes de la wilaya de Béjaïa, durant l'année 2018 ont fait un total de 43 personnes tuées. Selon un bilan annuel communiqué par la Protection civile de Béjaïa, ces accidents de la route ont également fait 2 067 blessés, plus ou moins graves. Comparé à l'année 2017, durant laquelle pas moins de 67 personnes ont péri dans des accidents de circulation, le nombre de victimes enregistrées sur les routes de la wilaya de Béjaia, en 2018, est en baisse.

Les axes routiers les plus meurtriers sont restés les mêmes. Les Routes nationales 09, 26 et 12 passent pour être les routes où se produisent souvent des accidents, en raison de leur vétusté et surtout leur saturation.

Par ailleurs, «les secours de la Protection civile de Béjaïa ont déclenché une opération de recherche, de trois personnes de sexe masculin, égarées dans la forêt d'Ighil Oulli dans la commune de Ait Smail daïra de Darguina», indique un autre communiqué. Après d'intenses recherches les éléments de la Protection civile, qui connaissent bien la région et suite au feu de bois allumé par les trois jeunes à leur demande par téléphone, ont vite rétabli les contacts et localisé les trois personnes égarées.

Il s'agit de trois jeunes âgés de

18 et 19 ans, récupérés sains et saufs et reconduits vers leurs domiciles respectifs, avec l'apport de la Gendarmerie nationale.