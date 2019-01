DÈS LA PROCHAINE RENTRÉE UNIVERSITAIRE Alger sera renforcée par "15 000 lits"!

Par Ilhem TERKI -

«La réception de ces structures permettra d'amorcer une rentrée universitaire confortable à Alger...»

Les nouveaux bacheliers rejoindront les bancs des études universitaires dans de nouvelles facultés. De nouveaux campus sont en phase de construction.

Le gouvernement a mis en priorité le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Une importante enveloppe a été allouée pour la réussite de la prochaine rentrée universitaire. Le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au niveau de la wilaya d'Alger, sera renforcé par de nouvelles structures pédagogiques. Lors d'une visite de travail et d'inspection au pôle universitaire de Sidi Abdellah, à l'université d'Alger 2, ainsi qu'à Bab Ezzouar, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Tahar Hadjar, a souligné que son secteur, sera renforcé, à la prochaine rentrée universitaire, «avec 14 000 places pédagogiques et 15 000 lits». Il a indiqué, à ce propos que d'ici la fin de l'année en cours, les infrastructures seront prêtes, ajoutant que «la réception de ces structures permettra d'amorcer une rentrée universitaire confortable à Alger». S'agissant des nouvelles structures qui sont situées au niveau du pôle universitaire de la ville nouvelle de Sidi Abdellah, Hadjar a estimé que «cette structure connaîtra la réception de 6 000 places pédagogiques sur un total de 20 000 places et 11 000 lits», relevant à cet égard, la possibilité d'inaugurer deux facultés sur un total de cinq facultés qu'abrite ce pôle universitaire. Pour le ministre, ce nouveau campus est une réponse forte aux besoins de développement des université d'Alger. Concernant, «l'université d'Alger 2», il a fait savoir qu'elle connaîtra, à son tour, la réception de 8 000 places pédagogiques avec la prochaine rentrée universitaire, en sus d'un bloc administratif et d'autres structures prochainement. De son côté, Bab Ezzouar a bénéficié d'un projet qui est en cours de réalisation. Inspectant ce projet de réalisation de 4 000 lits, le ministre a fait état du parachèvement des structures dédiées à l'hébergement, «les travaux de réalisation du restaurant central devant être parachevés vers fin avril prochain», explique le responsable. Dans ce même cadre, le ministre de l'Enseignement a affirmé que «ces projets, s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre du programme du président de la République». Ces projets, selon lui, visent à garantir,aux fonctionnaires, enseignants, et aux étudiants, des conditions de travail et de scolarisation optimales. Il a précisé, en outre l'impératif de parachever ces projets dans les délais impartis. Dans un autre chapitre, le responsable a souligné que son département est mobilisé pour faciliter l'intégration des nouveaux étudiants au monde des études supérieurs et les accompagner dans leur parcours et vie estudiantine...