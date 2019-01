AU PREMIER ANNIVERSAIRE DE SON OFFICIALISATION Grandiose Yennayer en kabylie

Par Aomar MOHELLEBI -

Une opportunité pour revisiter le patrimoine amazigh

Cette commémoration qui débutera lundi prochain au chef-lieu de wilaya, sera placée sous le thème de: «Yennayer, une référence nationale historique et mémorielle».

La wilaya de Tizi Ouzou s'apprête à vivre des moments festifs grandioses à l'occasion de la célébration du premier anniversaire de l'officialisation du jour de l'An berbère, Yennayer, décrété comme journée nationale chômée et payée. Cette commémoration qui débutera lundi prochain au chef-lieu de wilaya, sera placée sous le thème de: «Yennayer, une référence nationale historique et mémorielle». Plusieurs secteurs d'activités sont impliqués dans l'organisation de la célébration de cette journée symbolique, puisque le programme comprend, en plus du volet culturel, un aspect économique, mais aussi un chapitre d'évocation, etc... Ainsi, la première étape de cette célébration sera «le marché de Yennayer», qui sera organisé à partir de lundi prochain par la direction des services agricoles, la direction du tourisme et de l'artisanat ainsi que la Chambre de l'artisanat et des métiers. Le marché en question sera domicilié ai niveau de la placette principale de la ville de Tizi Ouzou, à savoir le lieudit l'ancienne mairie ainsi qu'au niveau de la placette de l'Olivier (carrefour Matoub-Lounès). Le public aura ainsi droit à des expositions-ventes de toutes sortes de produits d'artisanat traditionnel comme la poterie, vannerie, costume traditionnel, bijoux, tapis, forge, les produits agricoles, dont les huiles, miel, figues sèches, légumes secs, plantes médicinales, ainsi qu'à l'art culinaire avec des produits et plats traditionnels. Au volet culture, la célébration de Yennayer sera une opportunité pour revisiter le patrimoine amazigh sous toutes ses formes. Ainsi, la maison de la culture «Mouloud Mammeri» abritera des expositions avec l'apport des Musées nationaux, des associations culturelles, en provenance des quatre coins de la wilaya et d'ailleurs. Le livre sera de la partie avec un riche catalogue qui sera proposé, notamment par le Haut-Commissariat à l'amazighité, le Centre national de Recherches historique, préhistoriques et anthropologiques ainsi que le Centre national pédagogique et linguistique pour l'Enseignement de tamazight en plus de plusieurs maisons d'édition. Le volet folklorique et festif, ne sera pas en reste, puisque la première activité du genre, aura lieu lundi à 10 heures avec la manifestation le carnaval d'Ayrad, qui exhibera ses performances dans les rues de la ville de Tizi Ouzou. L'événement sera l'occasion pour lancer officiellement le concours du plus ancien et authentique bijou d'Ath Yenni, par l'association des artisans d'Ath Yenni. Un hommage sera rendu par ailleurs à cette occasion à l'universitaire, chercheur et écrivain Mohand Akli Haddadou qui nous a quittés le 19 novembre 2018, à l'âge de 63 ans. Il s'agira de journées d'étude autour du patrimoine immatériel amazigh, en hommage au professeur Mohand Akli Haddadou. Ces journées commémoratives seront mises à profit afin de tenir le troisième colloque autour de la poésie populaire amazighe avec l'association algérienne pour la littérature populaire. De son côté, le HCA organisera à Tizi Ouzou, dans le même sillage, un séminaire autour de Yennayer avec la participation d'universitaires, chercheurs et écrivains spécialisés dans le domaine amazigh. Il y a lieu de souligner, en outre, que le programme de la célébration du premier anniversaire de l'officialisation de Yennayer avec son institutionnalisation, comme Journée nationale chômée et payée, comprendra de nombreuses autres activités qui auront lieu au centre culturel d'Azazga, au centre culturel Matoub-Lounès de Aïn El Hammam, au théâtre régional «Kateb Yacine», ainsi que dans de nombreux autres chefs-lieux communaux. Des dizaines de pièces de théâtre en tamazight, des récitals poétiques, des chorales, des films documentaires et longs métrages en kabyle seront au menu, a indiqué, hier, la cellule de communication de la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou qui supervise toutes les activités en question.