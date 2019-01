INOFFENSIVE POUR L'HOMME, LA PESTE DES PETITS RUMINANTS FAIT DES RAVAGES SUR LE BÉTAIL Cheptel en danger!

Par Walid AÏT SAÏD -

Les retards enregistrés dans l'approvisionnement en vaccin laissent craindre le pire!

Cette maladie, qui fait pour la première fois son apparition en Algérie, n'arrive pas à être maîtrisée par les services vétérinaires, à cause notamment des marchés informels de bétail qui sont légion dans les quatre coins du pays...

Menace sur le cheptel algérien! Des milliers d'ovins sont en train d'être décimés à travers plusieurs wilayas du pays. Alors que la fièvre aphteuse faisait déjà des ravages, voilà qu'une autre maladie fait son apparition pour faire autant de dégâts. Il s'agit de la peste des petits ruminants. Comme la fièvre aphteuse, elle est complètement inoffensive pour l'homme, mais se propage très rapidement chez le bétail provoquant une très forte fièvre, des difficultés respiratoires, des écoulements oculaires, nasaux et buccaux, des lésions buccales et/ou de la diarrhée. Une mort foudroyante s'ensuivit!

Le troupeau est vite ravagé! Cette maladie qui fait pour la première fois son apparition en Algérie n'arrive pas à être maîtrisée par les services vétérinaires, à cause notamment des marchés informels de bétail qui sont légion dans les quatre coins du pays.

En effet, les services du ministère de l'Agriculture ont pris des mesures d'urgence avec notamment la fermeture des marchés hebdomadaires de bétail pendant un mois et l'interdiction de toutes formes de déplacement du cheptel. «Nous avons également demandé aux walis des wilayas frontalières d'intensifier le contrôle sur le mouvement de tous les ovins à l'intérieur et à l'extérieur du pays», a fait savoir le ministre de l'Agriculture. Néanmoins, de l'aveu des bouchers, ainsi que les restaurants spécialisés dans les grillades, ils continuent à s'approvisionner à travers les marchés informels.

Les autorités sanitaires qui ont toléré ces «souks» se retrouvent complètement pris de cours. Pour preuve, la déclaration, jeudi dernier à Djelfa, du ministre qui s'engage courant janvier à fournir aux éleveurs les vaccins contre cette maladie. Néanmoins, Abdelkader Bouazghi ne donne aucune date exacte pour la fourniture de ces vaccins. Dans une tentative désespérée de calmer les esprits, il a ordonné avec «agitation» l'accélération de l'achat du vaccin contre la peste des petits ruminants disponible auprès de tous les laboratoires. En fait, le ministre semblait gagner du temps en attendant de trouver une véritable solution. «Le gouvernement suit avec intérêt l'état d'avancement de cette épizootie, et sur instruction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, nous avons accéléré la mise en oeuvre de plusieurs mesures», a-t-il assuré. Bouazghi s'est également engagé à indemniser les éleveurs. «Dans de tels désastres, il y a une indemnisation à des degrés différents selon l'âge du bétail. Quand les services vétérinaires constatent une perte, l'État soutiendra les éleveurs»,

a-t-il assuré non sans tenter de rassurer en affirmant que «la situation est sous contrôle». Or, sur le terrain ce n'est pas du tout le constat que font les éleveurs. De jour en jour, ils assistent dépités à de nouvelles contaminations.

Le ministre avance le chiffre de 2000 têtes déjà décimées en raison de ces foyers épizootiques. Un chiffre déjà important, mais qui, selon les éleveurs, est loin de la réalité. Pis encore, la vitesse avec laquelle se propage la maladie et les retards enregistrés dans l'approvisionnement en vaccin laissent craindre le pire!

Surtout que ce sont les wilayas steppiques qui disposent de millions de têtes d'ovins, à l'instar de Djelfa, El-Bayadh, Saida et Naâma qui sont les plus touchées. Notre cheptel est véritablement en danger!