DÉVELOPPEMENT LOCAL À BÉJAÏA Intense activité de l'exécutif

Par Arezki SLIMANI -

La nouvelle année démarre en trombe à Béjaïa. Le chef de l'exécutif veut donner un nouveau souffle au développement local en multipliant des sorties sur le terrain.

Alors que l'opération de curage des oueds atteint sa vitesse de croisière en touchant l'oued le plus pollué de la wilaya, à savoir l'oued Soummam, le chef de l'exécutif de la wilaya a procédé à l'installation de la commission de wilaya chargée du suivi des actions de valorisation du patrimoine des collectivités locales. Il s'agit d'une nouvelle vision du ministère de l'Intérieur pour la valorisation du patrimoine productif des revenus des collectivités locales en matière de création de richesse, indique un communiqué de la wilaya. Cette commission est chargée de suivre tous les aspects liés à la valorisation du patrimoine des collectivités locales, qui revêt un caractère prioritaire et éminemment sensible, notamment l'examen les difficultés et les contraintes rencontrées par les collectivités locales dans la mise en oeuvre des mesures de valorisation, la proposition de solutions pratiques pour lever les contraintes et l'identification des expériences et les bonnes pratiques en la matière. L'examen des modes de gestion des biens des collectivités locales, la préparation d'un cycle de formation spécialisée avec un contenu pédagogique au profit des secrétaires généraux des communes ont été également passés en revue. Profitant de la présence des présidents d'APC, le wali a insisté sur la nécessité de lancer au plus vite tous les programmes de développement communaux inscrits dans le cadre des PCD au profit des communes concernées. Il a sollicité par la même occasion les présidents d'APC afin d'intervenir dans le cadre de la sensibilisation des opposants aux différents projets liés au raccordement des localités lointaines au réseau de gaz ainsi que les oppositions qui concernent des projets structurants dont a bénéficié la wilaya. Par ailleurs, le chef de l'exécutif a inspecté le projet de réalisation de l'hôpital de 60 lits de Souk El Tenine. Des instructions ont été données pour accélérer la cadence des travaux afin de récupérer le retard enregistré au niveau de ce projet. Pour revenir à l'oued Soummam, de gros moyens sont mis en oeuvre pour dépolluer. ce patrimoine hydrique de grande importance, classé comme zone humide à protéger. Ayant subi des dégradations continues, l'oued connaît un dégagement de mauvaises odeurs et un rejet en masse de poissons sans vie sur les deux rives du lit de ce long cours d'eau, situation régulièrement constatée par les habitants, notamment dans la région de Sidi Aich. Quatre à cinq millions d'habitants vivent autour de cet oued.