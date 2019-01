DES PAYS ARABES VEULENT DÉSTABILISER L'ALGÉRIE Le complot des faux réfugiés

L'Algérie a accueilli 50.000 ressortissants syriens depuis le début du conflit en Syrie

La stabilité du pays est une ligne rouge et ce n'est pas sans raison d'ailleurs que l'Armée nationale populaire intercepte régulièrement des migrants clandestins qui viennent des zones de conflits les plus chaudes telles que la Syrie, le Yémen et la Libye.

De nouvelles menaces pèsent sur l'Algérie. Croyant pouvoir tromper la vigilance des forces de l'Armée nationale populaire, des dizaines de terroristes ont infiltré des réfugiés subsahariens pour tenter de transiter par le sol algérien. Il s'agit principalement de terroristes syriens originaire d'Alep ayant servi au sein de ce qu'on appelle l'Etat Islamique connu aussi sous le nom de Daesh. Ces derniers ont tenté de passer via les frontières sud, par le Niger, lesquels ont été refoulés d'ailleurs, par mesure de sécurité. La stabilité du pays est une ligne rouge. C'est ce que veut faire entendre l'Algérie. Sachant que l'ANP intercepte régulièrement des migrants clandestins qui viennent des zones de conflits les plus chaudes du monde, telles que la Syrie, le Yémen, la Libye, le Mali et le Niger, il a été surprenant pour l'ANP d'apprendre que ces terroristes ont tenté d'accéder au sol algérien d'une façon déroutante en se faisant passer pour des réfugiés. Très imprégnées, cependant, les forces de l'Armée nationale populaire ont eu raison de prendre des mesures de prévention après avoir découvert le complot dont les desseins sont bien connus. Des informations en provenance des USA et de l'Europe ont permis, en effet, de confirmer la présence de centaines de terroristes de Daesh autour des frontières d'où d'ailleurs la formulation d'une liste nominative de 4000 terroristes de cette organisation criminelle par l'Algérie, qui possèdent de faux passeports et documents et tentent par tous les moyens de parvenir à fouler le sol algérien.

Le plus intrigant dans cette situation, ce sont certainement les dernières découvertes d'armes de guerre par l'ANP au Sud, comme des missiles antichars ou de défense aérienne qui se trouvent sur les routes migratoires au Sahara et la disparition de plus de 45 millions de balles en Libye avec l'arrivée en masse de ces terroristes. Ces derniers, selon des sources citées par un journal arabophone, sont soutenus par des pays arabes en matière de financement dont le but est de déstabiliser l'Algérie. Au sujet de ces terroristes, un haut responsable au ministère de l'Intérieur, Hassan Kacimi, en charge du dossier de l'immigration, ne manquera pas de dénoncer ces faux migrants, assurant que «l'Algérie fait face à une réelle menace de sa sécurité à travers les réseaux de migrants clandestins utilisés par des terroristes pour entrer en Algérie». Pour la deuxième fois en une semaine, Kacimi tentera de clarifier les mesures annoncées par les autorités algériennes «pour endiguer l'infiltration de miliciens syriens et autres terroristes de pays arabes parmi les flux de migrants qui ciblent l'Algérie». Des mesures, rapporte le site Algériepatriotique, qui «ont fait réagir de nombreuses ONG dont la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme (Laddh, aile de Hocine Benissad) qui, reprenant un discours usité sur cette question, accuse les autorités algériennes d'avoir abandonné des familles entières en plein désert aux frontières avec le Niger».

Le même site souligne, que «dans une déclaration à l'agence britannique Reuters, le responsable du ministère de l'Intérieur explique que les fugitifs syriens, qui cherchent à s'introduire illégalement en Algérie, ne sont pas les bienvenus parce qu'ils sont suspectés d'être des extrémistes». L'Algérie a accueilli 50 000 ressortissants syriens depuis le début du conflit en Syrie pour des raisons humanitaires, mais ne jouera certainement pas avec sa sécurité. Cela nous ramène aussi aux mises en garde du ministère de l'Intérieur de ne plus donner de l'argent aux migrants, qui servirait à financer justement ces réseaux terroristes de Daesh, Al Qaïda au Maghreb, Ansar charia et El Mourabitoune.