UN RAPPORT SUR L'INDUSTRIE 4.0 A ÉTÉ PRÉPARÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE YOUCEF YOUSFI Comment réussir cette révolution

Par Walid AÏT SAÏD -

Réalisation progressive de l'usine intelligente

Le ministre de l'Industrie et des Mines a chargé un haut responsable de son département de lui élaborer un rapport détaillé sur l'épineuse question. Sans langue de bois, ce rapport montre les réalités industrielles de l'Algérie avec néanmoins une touche de pessimisme...

La semaine dernière nous vous parlions de l'industrie 4.0 et des solutions proposées par l'entreprise algérienne Progisys. C'était véritablement une «virée» dans une autre dimension. Mais concrètement où en est-on?

L'Algérie peut-elle véritablement suivre le train de cette nouvelle révolution? Nos responsables, peu réputés pour leur sens de l'anticipation, ont-ils véritablement compris l'importance et l'enjeu de cette industrie du futur?

À notre grande surprise, nous nous sommes procuré un rapport du département de Youcef Yousfi sur la question. Oui, le ministre de l'Industrie et des Mines a chargé un haut responsable de son département de lui élaborer un rapport détaillé sur l'épineuse question. Nous avons été surpris par les détails de ce rapport qui explique cette industrie et surtout montre, sans langue de bois, les perspectives de l'Algérie.



Les exemples à ne pas...suivre!

Ainsi, il est clairement expliqué que notre industrie est en décalage avec notre mode de consommation. «Nous ne risquons pas de nous tromper en affirmant que notre industrie est à l'aube de la 3e révolution industrielle, mais que notre mode de consommation commence à adopter les produits de la quatrième révolution», est-il souligné. «L'industrie héritée des années 70 et 80 est complètement dépassée, avec des technologies des années 50», insiste l'auteur de ce rapport pour expliquer ce décalage.

Néanmoins, il est expliqué que dans certains secteurs il y a une mutation qui est en train de prendre forme. «D'abord, au niveau des hydrocarbures et de l'énergie, les nouvelles unités du groupe Sonatrach et les nouvelles centrales électriques sont toutes dotées des technologies de l'industrie 3.0 et même de certains aspects de l'industrie 4.0», est-il mis en avant. «Il en est de même des nouvelles cimenteries, usines sidérurgiques, mécaniques, textiles, pharmaceutiques, électroniques. Nous attendons également beaucoup de l'industrie automobile pour entrer de plain-pied dans cette phase industrielle», insiste l'auteur qui soutient que l'industrie 4.0 offre une opportunité énorme pour l'Algérie. «Si elle est saisie, elle réussira à accélérer notablement son développement économique. Les gains en productivité seront importants assurant la compétitivité de notre industrie, l'attractivité économique du pays sera accrue dans le cadre de la compétition internationale», met-il en avant non sans se «désoler» contre les difficultés qui persistent. Il donne un exemple des plus concrets pour montrer ce «décalage» qui pourrait entraver cette révolution. Une visite récente dans une usine a montré que des investissements importants ont été réalisés dans la robotisation de certaines activités. «Mais elle a révélé aussi que la gestion n'était pas du tout informatisée», s'insurge le même responsable. Pour lui, le chemin à parcourir pour parvenir rien qu'à l'étape industrie 3.5 est bien long encore et un véritable parcours du combattant. Avec beaucoup de défaitisme, il estime que cela ne pourra être réalisé que d'ici une dizaine d'années! Sérieusement? Encore dix ans?

Le monde va très vite et l'industrie encore plus. D'ici une dizaine d'années, on ne sais pas quel niveau atteindra l'industrie mondiale. On pourrait être à la 7.0 ou la 8.0, ce qui nous laissera toujours une longueur de...retard! Il est impératif de se pencher sérieusement sur la question et de brûler les étapes. Avec les prix vacillants du pétrole, on n'est plus en mesure d'attendre autant d'années pour cette transition. Le turbo doit être enclenché pour pouvoir suivre le rythme.

Comme le souligne si bien le rapport, pour cela on doit impliquer tous les Algériens qui sont concernés et pas uniquement le département de l'industrie. Industriels, universitaires, chercheurs, spécialistes dans les systèmes éducatifs et de formation professionnelle, dans le processus de numérisation, d'informatisation, de communication et de sécurisation des informations. «Ils pourraient détecter les obstacles à franchir, proposer les voies à suivre et recommander les moyens à mettre en oeuvre pour progresser. Car il est primordial d'entamer, dès aujourd'hui, la formation à tous les niveaux des futurs spécialistes devant mener à bien ces mutations technologiques», préconise-t-il.

La même source parle d'un passage «transitoire» vers la mini révolution 3.5. Pour arriver à cela, il donne cinq étapes à suivre: la généralisation progressive de la numérisation, avec la formation des spécialistes et la réalisation des infrastructures nécessaires.



Peut-on attendre 10 ans?

Le renforcement de la chaîne d'approvisionnement à travers une maîtrise de la prévision de la demande, de capacité de planification.

L'amélioration de la performance des environnements manufacturiers avec des méthodes appropriées.

La gestion optimale et numérisée des ressources tant techniques qu'humaines.

La réalisation progressive de l'usine intelligente dans ses différentes composantes. Et enfin, la numérisation, la formation pour pourvoir en spécialistes ces nouveaux métiers, y compris dans la sécurité informatique.

Le ministère de Youcef Yousfi a donc tracé une feuille de route claire pour atteindre cet objectif. Mais réellement, ne pouvons-nous pas leur donner un coup de cravache? L'avenir du pays est en jeu...