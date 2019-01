LES SALONS DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION REVIENNENT CETTE ANNÉE L'économie digitale en force

Par Abdelkrim AMARNI -

Les «petits métiers» menacés de disparition, sont en quête de formation.

La ressource humaine et le rôle du recrutement retiennent désormais l'attention des entreprises nationales en mal de personnel «qualifié» et stable. A cet effet la 13ème édition du Salon national «Carrefour de l'emploi et la formation» ouvre ses portes à la Safex (Alger) du 29 au 31 Janvier en cours.

La filière thématique intitulée «Citoyenneté et économie digitale» accompagnera cette manifestation économique qui regroupera les deux salons dans des espaces mitoyens. Cette édition se veut un carrefour de rencontres entre les entreprises et les administrations en quête de compétences et de nouvelles recrues potentielles par le truchement d'écoles et organismes de formation ainsi que les institutions officielles de travail et de formation, d'une part et les universitaires et cadres à la recherche d'un emploi durable, d'un stage ou d'informations pour créer leur entreprise d'autre part.

Ainsi, il a été souligné, lors d'une rencontre avec la presse nationale, organisée hier par «3C» que la «formation et l'emploi sont le portail de la citoyenneté et du développement économique» du pays. Pour ce faire, il est impératif pour l'entreprise de rendre les opérations de recrutement plus «transparentes», tout en donnant des chances aux plus méritants des candidats à l'emploi et non aux «relationship» qui empestent cette action. Les intervenants à cette rencontre, pilotée par le docteur Ali Ben Khiri, commissaire du salon, auquel se sont joints de leur plein gré des participants dirigeants venus de différents horizons d'entreprises ou d'écoles formatrices, comme Kit Constructions, le Groupe Benamor, la Royal School ou The Campus..., ont mis l'accent sur l'introduction des outils de l'«intelligence artificielle» (IA) au niveau des entreprises et d'organismes de formation. Cette formule va «fortement contribuer à accélérer le développement de l'économie nationale». En effet, l'économie numérique, associée à l'IA, est un puissant «vecteur de croissance, de productivité et de compétitivité pour les entreprises opérationnelles ou en voie d'être constituées».

Les deux salons «jumeaux» qui s'étaleront sur trois jours, comprendront des conférences thématiques, des ateliers ainsi que des tables rondes pour développer et expliciter «les dispositifs, les règlements, la fiscalité, la politique de l'emploi, les carrières, les métiers, les programmes de formation offerts, la rédaction de curricumum vitae (CV), entretiens d'embauche...et autres domaines relatifs à l'acte de recrutement».

Ces deux salons ont connu, lors de la précédente édition, un nombre record de visiteurs qui s'est élevé à plus de 20 000 personnes à la recherche qui d'opportunités d'affaires, qui pour mieux faire connaître ses activités alors qu'ils représentent, de par leur importance de l'heure, l'un des meilleurs canaux de marketing pour faire la promotion des formations dispensées, booster les inscriptions et développer des partenariats de formation avec les entreprises.