L'ALERTE DONNÉE PAR UN CITOYEN LUI SAUVE LA VIE Une lycéenne kidnappée à Khenchela

Par Hasna YACOUB -

Une lycéenne de 18 ans a été kidnappée par deux hommes pas loin de son lycée. La jeune fille a été forcée de monter dans la voiture de ses agresseurs qui la menaçaient avec une arme blanche.

Une fois en leur compagnie, les deux hommes âgés de 34 et 37 ans, se sont dirigés vers la forêt Chabour, à quelques dizaines de kilomètres de là. C'est grâce à l'information donnée par un citoyen qui a vu la scène et avait bien remarqué que la jeune fille avait été poussée de force à monter dans le véhicule sous la menace d'une arme blanche, que la victime sera libérée. Une fois informés, les services de sécurité ont lancé une grande opération de recherche en contrôlant les accès de la ville. Une équipe des agents de la sûreté s'est dirigée vers la forêt où elle a pu rapidement localiser les agresseurs et leur victime. Cette dernière sera libérée et l'un des deux kidnappeurs sera arrêté en sa compagnie.

Une course-poursuite sera lancée contre le second agresseur jusqu'à son arrestation. La jeune fille qui a été violemment battue a été transférée vers l'hôpital. Les deux hommes ont comparu avant-hier devant le procureur de la République qui a ordonné leur emprisonnement en attendant leur procès.