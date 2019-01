GRANDIOSE MEETING DE MAHDJOUB BEDDA À BLIDA "Nous appelons Bouteflika à la continuité"

Par Brahim TAKHEROUBT -

C'est une manière intelligente de répondre à ceux qui, par ignorance, par calcul ou par «aigritude», demandent où est passé l'argent de l'Etat? Ces élus sont en vérité les témoins et les acteurs identifiés d'une politique présidentielle.

Maintenant que les initiatives les plus farfelues se sont tues, comme ces idées de report de la présidentielle ou de conférence nationale, maintenant que les premiers signes d'une décantation politique pointent à l'horizon, l'association des anciens élus du FLN, réinvestit encore une fois, le terrain pour rappeler ses positions immuables envers le président Bouteflika. C'est à Blida, la ville des roses par excellence, que Mahdjoud Bedda, président de cette association a joué une autre belle symphonie. Devant une salle pleine comme un oeuf, en présence des représentants FLN de sept wilayas du centre (Blida, Médéa, Tizi Ouzou, Bouira, Boumerdès, Tipasa et Aïn Defla), l'orateur a appelé, sous un tonnerre d'applaudissements, le président Bouteflkia à la continuité. Ce meeting régional est un prélude à une rencontre grandiose qui se déroulera à Alger, d'ici la fin du mois en cours ou durant les premiers jours de février prochain. A Blida, la rencontre a été sanctionnée par la lecture d'un communiqué final des élus de sept wilayas du centre du pays dans lequel les participants ont appelé le président Bouteflika à la continuité. «Nous sommes venus ici pour appeler le président à continuer, parce qu'il est l'homme qu'il faut. C'est l'homme de la Réconciliation. C'est lui qui a construit l'Algérie moderne. C'est lui qui a essuyé les larmes des Algériens», le président de l'Association des anciens élus du FLN. «Il n'est pas question de reporter la présidentielle», a répondu Bedda Mahdjoub, du tac au tac, en marge de son meeting à la salle omnisports Mohamed Bâaziz. Pour étayer ses propos, il a notamment évoqué les distributions des millions de logements aux simples citoyens, la construction de centres universitaires dans les 48 wilayas du pays, des milliers d'écoles, de collèges et de lycées, de routes, ainsi que des connexions aux réseaux d'électricité, de gaz et d'eau, sans compter le rôle majeur de la diplomatie algérienne quand il s'agit du règlement es conflits internationaux. «Nous sommes comme tous ces élus, venus soutenir la continuité et notre dénominateur commun c'est le président Bouteflika», a encore réitéré l'orateur, saluant au passage les résultats obtenus par le FLN, lors des élections du renouvellement partiel du Conseil de la nation (Sénat), le 29 décembre 2018. Dans son intervention, Mahdjoub Bedda a tracé les grandes lignes de l'association, il a expliqué ses objectifs et analysé la situation actuelle du pays, précisant que l'Association des anciens élus du FLN, créée le 6 octobre dernier est devenue «un grand projet national». C'est le cas de le dire, puisque l'association a fait sienne cette citation de Malraux: «Transformer en conscience une expérience.» C'est exactement ce à quoi s'attellent ces anciens élus. Il s'agit de réveiller des énergies assoupies ou dispersées, les capter et ensuite les canaliser. En soubassement, il y a une aspiration collective unanimement partagée, à savoir le bilan du président. Il fallait donc donner un cadre d'expression, dans lequel cette revendication collective pouvait s'exprimer. Surtout que les anciens élus n'arrivaient pas à saisir la portée sociopolitique de leur action: ils sont les vrais témoins d'une épopée chargée de réalisations tous azimuts envers les populations.

C'est dans ce contexte, que surgit l'homme Bedda scrupuleux, qui avance croyant à la lutte de terrain, en tant qu'homme politique. Pendant deux décennies, de l'argent à flots a été distribué sous forme de projets et de réalisations concrètes. C'est une manière intelligente de répondre à ceux qui, par ignorance, par calcul ou par «aigritude», demandent où est passé l'argent de l'Etat? Ces élus sont en vérité les témoins et les acteurs identifiés d'une politique présidentielle. Dans des contrées lointaines, dans les tréfonds du pays, chacun d'entre ces élus est le porte-parole de milliers de personnes. Ainsi, on ne parlera plus de milliers, mais l'équation devient exponentielle et donc, de millions de personnes qui en sont directement concernées. L'autre aspect à l'avantage de cette association est d'ordre politique.

De nombreux militants déçus par le gel des structures de leur parti ont entretenu à travers l'organisation de Bedda le souffle de leur survivance. Cette association leur fait éviter, en effet, un vrai désarroi politique qui les aurait condamnés au renoncement. Le FLN saura-t-il à l'avenir rendre hommage à ce vrai travail de terrain?

Y aura-t-il de la place au sein du parti pour un débat constructif sur l'action salutaire de cette association?