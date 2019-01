PERTURBATION DANS LE SECTEUR DE L'ÉDUCATION Ce malaise qui enfle

Par Massiva ZEHRAOUI -

La colère des travailleurs de l'éducation étant très perceptible

Les syndicats autonomes de l'éducation nationale se réuniront demain pour fixer la date et la durée de leur débrayage.

La reprise des cours promet d'être mouvementée. Après plusieurs avertissements, les syndicats autonomes de l'éducation nationale passeront bientôt à l'action.

Les formations syndicales s'organisent et n'écartent plus la paralysie des établissements scolaires du pays, dès la rentrée. Pour définir son plan, l'intersyndicale se réunira demain et annoncera la date de son débrayage et de sa durée.

A ce titre, le syndicat national des travailleurs de l'éducation (Snte) a confirmé, en marge de la réunion de son conseil national à Blida, qu'une action d'envergure allait être initiée au niveau national. Selon un communiqué du Snte, «cette grève se veut une réaction à la politique de la tutelle qui continue d'ignorer les nombreuses défaillances qui émaillent le secteur». Dans ce registre-là, les représentants de ce dernier ont mis l'accent sur la résolution de tous les syndicats autonomes quant à obtenir satisfaction aux revendications principales. Elles ont trait au dossier de la retraite, à la préservation du pouvoir d'achat, mais encore, la loi de travail et les droits syndicaux.

Le Snte, a par ailleurs, tenu à dénoncer «les pressions que subissent les syndicalistes quotidiennement, dans leurs activités». Ces derniers ont également affiché leur colère par rapport à la démarche de Nouria Benghebrit laquelle,semble-t-il, «n'a aucune notion sur le principe de partenaire social».

Le syndicat a encore souligné que la réunion de son conseil a porté sur les différentes façons de mener la protestation afin que les revendications du personnel éducatif soient enfin satisfaites.

Il a aussi été question de traiter les conditions socioprofessionnelles des enseignants, ce qui a mené à suggérer entre autres, la réduction du volume horaire de leur travail, particulièrement au palier primaire.

Pour le secondaire, les membres du conseil ont insisté sur la nécessité de réformer l'enseignement au lycée, avant de penser à une réforme du baccalauréat. Ces mêmes membres ont mis l'accent sur l'urgence de trouver des solutions adéquates et efficientes pour remédier aux résultats peu reluisants obtenus par les élèves des trois paliers au premier trimestre.

D'un autre côté, le Snte avertit contre une tentative de la tutelle qui «toucherait aux droits fondamentaux du personnel éducatif».

Il faut savoir qu'aux côtés du Snte, d'autres syndicats sont montés au créneau depuis des semaines. Evoquant un bilan assez négatif de la situation du secteur de l'éducation nationale, ces entités syndicales ont affiché une certaine appréhension au devenir des écoles algériennes. Le niveau des élèves qui ne cesse de se dégrader, les problèmes liés à la formation des enseignants, ainsi que la gestion de certains dossiers sont autant de «défaillances» soulevées depuis un moment maintenant.

Après avoir rencontré à maintes reprises, la première responsable du secteur, Nouria Benghebrit, les syndicalistes ont déploré la non concrétisation des engagements de la tutelle sur le terrain.

En réaction de ce qu'elle définit comme un «statu quo», l'intersyndicale avait annoncé dés le début de l'année scolaire le «durcissement du ton de la protestation si les responsables ne daignent honorer leurs engagements». Un trimestre plus tard, ils commencent à matérialiser leurs menaces. C'est ce dont a témoigné la récente démarche de quatre syndicats qui se sont retirés de la charte d'éthique éducative signée en 2015. La raison avancée par les représentants syndicaux ayant décidé de boycotter toutes les réunions avec la tutelle jusqu'à nouvel ordre, est la «non-application par les responsables de ce département de ladite charte». De ce fait, le Satef, le Snapest, le CLA ainsi que l'Unpef ont remis sur le tapis, depuis des mois, une plateforme de revendications, laquelle demeure selon eux, toujours en suspens.

A ce stade la colère des travailleurs de l'éducation, étant très perceptible, ne peut plus être contenue. Les conséquences qui s'ensuivront seront certainement néfastes au niveau des établissements scolaires. Les élèves, dommages collatéraux de ce dialogue de sourds, seront autant affectés.

Le malaise se profile et n'augure rien de bon pour le secteur, les responsables doivent traiter le problème avec finesse avant qu'il ne devienne subversif.