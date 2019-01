ESTIMANT QUE C'EST LA SEULE ISSUE POUR LE PAYS Louisa Hanoune tient à sa constituante

Quant à la question du rendez-vous majeur, à savoir l'élection présidentielle, Hanoune a précisé que «présidentielle ou pas, la seule solution qui reste valable pour sauver le pays, c'est bien la constituante».

La secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hanoune, qui vient d'être plébiscitée pour la cinquième fois comme première responsable du parti lors du 7e congrès qui s'est déroulé le mois de décembre de l'année dernière, a réuni les membres du comité central pour élire le bureau politique dudit parti. Dans ce sillage, Louisa Hanoune n'a pas raté l'occasion pour faire le bilan de la situation politique nationale et ses soubassements socio-économiques. Hanoune n'a pas été clémente avec le bilan du gouvernement en place durant l'année 2018. Dans ce sens, la secrétaire générale du PT a qualifié l'année précédente de «l'année la plus chaotique et horrible qu'a connue le pays depuis son indépendance. C'est une année de toutes les crises, une année qui a constitué une menace et un danger sur le pluralisme politique et la démocratie politique», et d'ajouter que «c'est une année qui vient d'imposer une situation au début de l'année 2019 inextricable et gravissime pour le pays qui s'apprête à vivre et à faire face à une étape des plus cruciales dans sa vie politique», allusion faite à la joute électorale de la présidentielle.

Et pour enchaîner dans le même processus d'analyse de la situation politique du pays, la patronne du PT considère que l'année 2019 comme étant le prolongement de l'année précédente dans la mesure où les mêmes politiques économiques et sociales sont maintenues. Dans ce registre, Louisa Hanoune a souligné qu'«il s'agit d'un système politique et sa nature qui sont derrière cette aggravation de la situation politique, économique et sociale du pays. Ce qui nécessite la rupture avec ce système et sa nature compradorienne», dans le même sillage, elle considère que l'issue ne peut venir qu'à travers «la convocation des élections pour la mise en place d'une Assemblée constituante nationale comme gage de retour de la voix souveraine du peuple seul habilité et à même d'asseoir les jalons d'un Etat de droit, un Etat des institutions et une démocratie plurielle et un système économique et social reflétant les intérêts suprêmes de la nation et des travailleurs et les couches les plus défavorisées de la société», a rétorqué la secrétaire générale du PT. Quant à la question du rendez-vous majeur à savoir l'élection présidentielle, Hanoune n'y est pas allée de main morte pour préciser que «présidentielle ou pas, la seule solution qui reste valable pour sauver le pays, c'est bien la constituante. C'est de cette manière qu'on mettra fin aux vautours et aux aventuriers qui veulent exploser le pays en morceaux et sacrifier la souveraineté nationale sur l'autel des visées néocolonialistes de certaines puissances étrangères», a-t-elle noté.

Dans ce sens, la première responsable du PT a critiqué la politique de l'Algérie via le gouvernement en place. Elle a indiqué que «tout se ressemble chez le pouvoir algérien en matière de traitement qui a trait aux relations et à la politique étrangère. La même position est développée envers les Etats-Unis, la même chose à l'égard de l'Union européenne, l'Arabie saoudite etc.», et d'ajouter que «le système en place a fait perdre à l'Algérie sa boussole politique en ce qui concerne ses principes fondamentaux par rapport à sa doctrine quant aux questions relevant de sa politique étrangère», a-t-elle tempêté.

Dans un autre registre, Hanoune n'a pas apprécié la manière d'impliquer l'armée dans le débat politique en cours. De ce point de vue, la secrétaire générale a souligné que «le communiqué du ministère de la Défense n'apporterait que l'opacité et des clivages», a-t-elle signalé.

La patronne du PT a profité de cette brèche pour tirer à boulets rouges sur le Sénat actuel après le renouvellement partiel des sénateurs, elle a qualifié cette opération de «renouvellement qui a consacré le diktat des 'beggara'' et les gens de la 'chkara''». «Ce qui prouve encore une fois le pourrissement et la décomposition du système politique en place», a-t-elle conclu.