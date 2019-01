IL SERA AUJOURD'HUI À LA 2E RÉGION MILITAIRE Gaïd Salah toujours sur le terrain

Par Ikram GHIOUA -

Le général de corps d'armée saluant les officiers

Une sortie qui intervient dans un contexte marqué par des accusations portées à l'encontre de l'Algérie au sujet des migrants et de leur arrestation aux frontières.

Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, effectuera, à partir d'aujourd'hui une visite de travail et d'inspection à la 2e Région militaire à Oran. Dans un communiqué du ministère de la Défense nationale. Cette visite sera couronnée par l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles. Il tiendra également des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels des unités de la 2ème Région militaire. Ce déplacement sera certainement l'occasion pour le vice-ministre de la Défense nationale de répondre aux épouvantables langues des organisations, prétendues des droits de l'homme qui se sont précipitées sans la moindre information à condamner l'Algérie, pour les mesures prises contre les faux réfugiés de plus en plus nombreux à vouloir occuper le sol algérien. Ces derniers (faux réfugiés) qui se sont avérés être des anciens terroristes de Daesh ont tenté d'infiltrer les migrants qui fuient les zones de conflits pour s'introduire sur le sol algérien. Le vice-ministre de la Défense nationale qui a pour habitude de lancer des messages codés, lors de ses interventions dans ses déplacements aura, à ne pas en douter, l'occasion de remettre les pendules à l'heure, aussi bien à ce sujet, mais également au sujet des sorties médiatiques de certains retraités militaires. On s'attend à une véritable mise en garde du général de corps d'armée, le connaissant jaloux de l'institution militaire, le chef d'état-major de l'ANP ne manquera pas de répondre à cette «forme d'ingratitude», en vers l'Armée nationale populaire.

La réponse du vice-ministre a été acerbe d'ailleurs, après qu'il fut cité par le général à la retraite, Ali Ghediri, qui avait interpellé directement le chef d'état-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah, pour intervenir et empêcher un éventuel viol de la Constitution. Le général de corps d'armée répondra au nom de l'ANP pour dire: «A l'approche de l'échéance électorale présidentielle, certains individus mus par des ambitions démesurées et animés par des intentions sournoises tentent et par tous les moyens, notamment les médias, de préjuger des prises de positions de l'institution militaire vis-à-vis de l'élection présidentielle et s'arrogent, même, le droit de parler en son nom».

Des propos sévères devant mettre un terme aux intentions calculées. Le vice-ministre de la Défense nationale n'a pas manqué d'user d'un vocabulaire dur dans sa réponse à ce militaire en ces termes «D'anciens militaires à la retraite» et qualifiés 'd'aigris'' et 'sans envergure'': Le général de corps d'armée souligne: «En agissant ainsi, ces individus aigris et sans envergure, qui ne lésinent pas sur l'emploi des moyens les plus déloyaux, visent sans succès à influencer l'opinion publique et à s'affubler de la crédibilité qui leur fait énormément défaut.» Ce qui est sûr pour le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, aussi bien l'ANP que l'Algérie sont des lignes rouges.