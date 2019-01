ELLE ÉTALE LE BILAN DU PREMIER TRIMESTRE ET NIE LA GRÈVE Benghebrit tend la main au syndicat

Par Ilhem TERKI -

Elle a dévoilé les nouvelles dispositions prises par son département pour entamer un deuxième trimestre réussi. Elle réitère son engagement à consacrer le dialogue.

Le bilan du premier trimestre de l'année scolaire en cours vient de tomber. Hier, lors d'une conférence nationale des directeurs de l'éducation des wilayas, au siége du ministère à Alger, la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, s'est montrée satisfaite des résultats de ce premier trimestre. La première responsable de l'Education nationale a dévoilé officiellement, les résultats du premier trimestre.

Après les vacances d'hiver et de fin d'année, à la veille de la rentrée des classes, le département de Benghebrit a mobilisé toutes les ressources matérielles et humaines. Entre chiffres, stratégie et ambition, le secteur de l'éducation promet un autre trimestre calme et réussi et surtout sans grève. Chiffres à l'appui, Benghebrit a exprimé sa satisfaction par rapport aux résultats enregistrés lors de ce premier trimestre.

Elle a indiqué en outre, l'importance de la plate-forme numérique mise en place par le ministère de l'Education nationale qui a permis d'exploiter les résultats, saisis par les établissements scolaires et qui permet, aussi, aux parents d'élèves d'être à jour et de consulter les résultats de leurs enfants scolarisés à distance, via le site. «Plus de 91% des établissements scolaires ont mis en place cette plate-forme numérique du ministère de l'Éducation nationale pour permettre aux parents d'élèves de consulter en direct les résultats scolaires de leurs enfants scolarisés», fait savoir la ministre de l'Education nationale. Elle explique, dans ce même sens, que seulement 2340 établissements scolaires au niveau national ne sont pas encore connectés à cette plate-forme numérique. Dans un autre chapitre, elle a réitéré son engagement à consacrer le dialogue et la concertation avec l'ensemble des acteurs et partenaires sociaux pour la résolution des problèmes posés et la préservation de la stabilité du secteur. «La consécration de la culture du dialogue avec tous les acteurs est à même de créer un climat de confiance et de sérénité, surtout avec les voix qui s'élèvent, une nouvelle fois, pour hypothéquer la stabilité du secteur et de la scolarité des élèves», a indiqué Mme Benghebrit. Elle a rappelé dans ce contexte, la volonté, les efforts et les investissements mobilisés par l'Etat pour garantir la stabilité du secteur. Pour elle, «ces efforts n'ont jamais cessé d'inclure le secteur en dépit de la conjoncture difficile et de la situation financière particulière du pays», en ajoutant qu'il est primordial de déployer davantage d'efforts au service du pays et des élèves pour la concrétisation des principes sous-tendant la stratégie du secteur, à savoir l'équité, la qualité et la transparence, et ce, afin de préserver la stabilité du pays.

Le message de la ministre est clair. Elle tend la main de la paix et réaffirme son engagement et sa volonté pour le dialogue. S'agissant des menaces de certains syndicats de déclencher un mouvement de contestation, durant le deuxième trimestre de l'année scolaire, elle a souligné que «la relation du ministère avec les syndicats est sereine et continuera à l'être». Par ailleurs, la ministre a fait état de la régularisation, en collaboration avec la direction générale de le Fonction publique, de 119 468 dossiers relatifs aux personnels du secteur, relevant, dans ce sens, des dysfonctionnements en matière de traitement de dossiers au niveau de 22 directions de l'éducation ou d'autres services concernés.

Concernant les cas en instance, elle a précisé que les dossiers seront étudiés au cas par cas et tranchés en temps opportun. S'agissant des résultats scolaires durant ce premier trimestre, la ministre a fait état d'une «hausse de 86% pour le cycle primaire, de 66% pour le cycle moyen et de 63% pour le cycle secondaire à l'issue de la publication des résultats par la majorité des établissements sur la plate-forme numérique». Pour les dossiers de recrutement, Mme Benghebrit a évoqué l'autorisation donnée par la direction générale de le Fonction publique pour poursuivre l'exploitation, durant l'année 2019, de la liste provisoire du concours de recrutement des enseignants des deux cycles, à savoir moyen et secondaire de 2017.