PRÉSIDENTIELLE D'AVRIL PROCHAIN Ghoul appelle à la consinuité

Par Mohamed BOUFATAH -

En évoquant la présidentielle, «un dossier scruté par toute l'opinion publique», à l'ouverture des travaux de l'installation de son conseil national, le président de TAJ, Amar Ghout, a réitèré son appel au président de la République de briguer un autre mandat lors de la prochaine échéance présidentielle qui se tiendra dans les délais. «Le TAJ réitère aujourd'hui son appel au père moudjahid Abdelaziz Bouteflika pour continuer de conduire le pays et se présenter à la prochaine échéance présidentielle qui se tiendra dans les délais, avec la bénédiction de Dieu», a-t-il déclaré. «Quelle que soit la décision qui sera prise par le président de la République, on la soutiendra et appliquera sur le terrain», a-t-il fait savoir en marge de cette rencontre. A trois mois de l'élection présidentielle, des candidats sérieux à la présidentielle ne se bousculent pas au portillon Pour Amar Ghoul «tout le monde attend la fumée blanche...», «TAJ réaffirme que sa fidélité et son soutien au père moudjahid Abdelaziz Bouteflika sont immuables», a-t-il encore ajouté. «Nous souhaitons que la prochaine présidentielle soit une belle fête, une opportunité pour renforcer tous les acquis et réalisations, une valeur ajoutée dans l'édification nationale...», a-t-il indiqué. «TAJ jouera un rôle important, principal pivot lors de la présidentielle», a-t-il prédit. Sur un autre plan, il a plaidé pour «la réalisation d'un consensus national». A ce propos, il dira «la conférence de consensus (...) s'impose d'elle-même vu la conjoncture politique nationale et internationale...». Dans ce contexte, il estime que «les formes que prendra ce consensus(conférence, rencontre nationale, assises nationales, espace national ou autre forme), n'intéressent pas sa formation politique. «Ce qui nous importe, ce sont le contenu et les objectifs qui lui seront assignés». «Il faut que le consensus auquel nous appelons soit utile en tous temps et en tous lieux et au sein duquel seront dissoutes toutes les initiatives émises sur la scène nationale», dixit Amar Ghoul. Pour lui: «Il est tout à fait naturel que cet espace soit encadré par l'Etat et organisé sous le haut patronage du président de la République.» «Nous souhaitons à travers ce consensus, qu'il y ait de grandes et importantes réformes à tous les niveaux et dans tous les domaines pour passer le cap de la nouvelle étape», a-t-il promis. Entre autres objectifs assignés à cette conférence «la consolidation des acquis et des réalisations (...), relever les défis et faire face aux dangers et menaces qui nous entourent et renforcer le sentiment d'appartenance à ce pays et immuniser l'Algérie contre toutes les conspirations alimentées par des agendas extérieurs et combattre les idées destructrices ciblant notre société dans son référent religieux», a-t-il fait savoir. Interrogé au sujet de l'Alliance présidentielle, il répondra: «Concernant les réunions des représentants, on n'a pas encore fixé la date de la prochaine réunion des représentants des quatre partis, mais elle se tiendra normalement le 9 décembre au siège de TAJ. Néanmoins, s'agissant des réunions au sommet que ce soit bipartite ou multipartite, elles sont désormais périodiques et se tiennent constamment.» À propos des accusations de Makri, il dira «Nous on ne cible pas des personnes, mais des actes des acteurs politiques, notamment ceux qui noircissent le tableau, et délivrent des discours de désespoir.»