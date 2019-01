ELECTIONS SÉNATORIALES L'exception du RND à Chlef

Le renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la nation, marqué par le vote du 29 décembre dernier, est passé presque inaperçu, car n'ayant été pas été accompagné d'une campagne médiatique «agressive». Toutefois, cette discrétion aura profité à la formation d'alliances et à l'appui de candidats, selon une logique qui transcende les limites des partis politiques. La propulsion des locataires de l'hémicycle aura encore une fois été une affaire de tractations en coulisses. Ainsi, à Chlef, ce schéma tactique a été scrupuleusement observé et a vu un appui inconditionnel au jeune candidat RND de 49 ans, Ali Talbi, un entrepreneur connu dans cette wilaya pour ses actions caritatives et qui lui ont valu le surnom de «père des pauvres». Les formations politiques tous partis confondus ont préféré donner leurs voix à ce sénateur qui aura remporté le vote par une écrasante majorité, soit un total de 528 bulletins contre le maigre score FLN de 28 bulletins. Rappelons que des observateurs ont indiqué que les candidats n'ont pas été très regardants sur la dépense à la faveur de ce dernier rendez-vous politique.