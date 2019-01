TENTATIVE DE MEURTRE À ORAN 10 ans de prison pour l'accusé

Le tribunal criminel de première instance d'Oran a prononcé, hier, une peine de 10 ans de prison ferme à l'encontre d'un prévenu accusé de tentative de meurtre, avec préméditation. A l'issue des débats de l'audience, le représentant du ministère public a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre le prévenu, A.T., 23 ans, qui avait asséné deux coups à un autre jeune à l'aide d'un cutter, lors d'une dispute.

Les faits remontent au 12 septembre 2017 dans la localité de Hassi Benokba, daïra de Bir El Djir, lorsque le mis en cause et la victime se sont disputés, à l'issue d'un match de football qui les a opposés avec d'autres jeunes de la localité. A un certain moment de la dispute, l'accusé, A.T. a sorti un cutter et a asséné deux coups, l'un au cou et l'autre au ventre à son antagoniste, lui occasionnant une incapacité de travail de 45 jours, ainsi qu'un handicap permanent évalué à 35%.

A la barre du tribunal criminel, A.T. a affirmé qu'il était sous l'effet de la colère, qu'il n'avait pas l'intention de tuer son adversaire et qu'il avait utilisé le cutter pour se défendre. Le même argument a été défendu par l'avocate du prévenu, qui a plaidé les circonstances atténuantes. Après les délibérations, le tribunal a condamné le prévenu à une peine de 10 ans de réclusion criminelle. Il est à signaler que la première session criminelle 2019 a été ouverte, hier, à la nouvelle cour de justice d'Oran.